Usta sanatçı Timur Selçuk'un ölümü, sanat ve siyaset camiasını üzdü

06 Kasım 2020 Cuma, 12:30

Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk, 75 yaşında yaşamını yitirdi.



Müzik hayatında 50 yılı geride bırakan, "İspanyol Meyhanesi", "Ayrılanlar İçin", "Ekonomi Tıkırında", "Pireli Şarkı", "Beyaz Güvercin" gibi akıllara kazınmış şarkılarıyla Türk müziğine adını kazıyan usta sanatçının ölüm haberinin ardından, sanat ve siyaset camiasından pek çok isim üzüntüsünü dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu: Zihnimize kazılı birçok beste ile hep hatırlayacağımız müzisyen Timur Selçuk'a Allah'tan rahmet diliyorum; yakınları, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim.

Zihnimize kazılı birçok beste ile hep hatırlayacağımız müzisyen #TimurSelçuk'a Allah'tan rahmet diliyorum; yakınları, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/ruZkVdwGWd — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 6, 2020

Şerdil Dara Odabaşı: Türk Müziği’nin önemli isimlerinden ve Kadıköylü komşumuz değerli Timur Selçuk’un vefat haberini üzülerek aldım. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Türk Müziği’nin önemli isimlerinden ve Kadıköylü komşumuz değerli Timur Selçuk’un vefat haberini üzülerek aldım. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. pic.twitter.com/AdtTaDDqiD — Av. Şerdil Dara Odabaşı (@serdildara) November 6, 2020

Orhan Aydın: Ben 50 yıllık bir dostumu ağabeyimi yitirdim. Onlarca tiyatro oyunu şarkısını, insanlık asla unutulamayacak çok önemli bir değerini kaybetti.. Timur Selçuk Seni asla unutmayacağım canımın canı.. asla.

Ben 50 yıllık bir dostumu ağabeyimi yitirdim. Onlarca tiyatro oyunu şarkısını, insanlık asla unutulamayacak çok önemli bir değerini kaybetti..#TimurSelçuk

Seni asla unutmayacağım canımın canı.. asla. pic.twitter.com/AWAwT87fdp — orhan aydın (@orhanaydin6) November 6, 2020

Nevzat Çelik: Çizginin hep solunda durmuş değerli müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun..

Çizginin hep solunda durmuş değerli müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti.

Başımız sağ olsun.. pic.twitter.com/VHg0LSIfZf — Nevzat Çelik (@celiknevzat) November 6, 2020

Gülsin Onay: Timur Selçuk’u kaybetmişiz.. Allah rahmet eylesin.. Mekanı cennet olsun..:(

Timur Selçuk’u kaybetmişiz..

Allah rahmet eylesin..

Mekanı cennet olsun..:( pic.twitter.com/xLOk6ODq3u — Gulsin Onay (@gulsinonay) November 6, 2020

Kerem Görsev: Değerli büyüğümüz Timur Selçuk aniden 74 yaşında aramızdan ayrıldı çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin ülkemiz çok önemli bir müzisyen bestecisini kaybetti.

Değerli büyüğümüz Timur Selçuk aniden 74 yaşında aramızdan ayrıldı çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin ülkemiz çok önemli bir müzisyen bestecisini kaybetti. pic.twitter.com/aN38Q1DqUH — Kerem Gorsev (@keremgorsev) November 6, 2020

Hayko Cepkin: Demeyin doğru mu? #timurselçuk

Veli Ağbaba: Usta sanatçı, bestekâr ve piyanist Timur Selçuk'a Allah'tan rahmet; yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

Usta sanatçı, bestekâr ve piyanist #TimurSelçuk'a Allah'tan rahmet; yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/45EgtA3nkT — Veli AĞBABA (@veliagbaba) November 6, 2020

Buket Uzuner: Ah biriciğim Timur Selçuk veda etmiş!

Zülfü Livaneli: Timur da gitti. Yapraksız kalıyor sanat ağacı yavaş yavaş. Nur içinde yatsın.

Timur da gitti. Yapraksız kalıyor sanat ağacı yavaş yavaş. Nur içinde yatsın. — Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) November 6, 2020

Muammer Keskin: Türk Müziği'nin duayen ismi; piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk'un aramızdan ayrılışını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Eşsiz sesi ve besteleri hiçbir zaman unutulmayacak.

Türk Müziği'nin duayen ismi; piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk'un aramızdan ayrılışını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Eşsiz sesi ve besteleri hiçbir zaman unutulmayacak.#TimurSelçuk pic.twitter.com/9yZJaQDubw — Muammer Keskin (@muammerkeskin75) November 6, 2020

Tunç Soyer: Müzik tarihimize damga vurmuş, unutulmaz eserlerin sahibi, yüreğimizde doldurulamaz bir yeri olan Timur Selçuk'un vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Işıklar içinde uyusun. Sevenlerine sabır diliyorum.

Müzik tarihimize damga vurmuş, unutulmaz eserlerin sahibi, yüreğimizde doldurulamaz bir yeri olan Timur Selçuk'un vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Işıklar içinde uyusun. Sevenlerine sabır diliyorum. pic.twitter.com/atUEp7dVT4 — Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 6, 2020

Gürsel Tekin: Ünlü bestekar, büyük usta Timur Selçuk'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Ünlü bestekar, büyük usta Timur Selçuk'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/mVFdFfRI8p — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) November 6, 2020

Ata Demirer: Beyaz güvercin,Ayrılanlar için ,Karantinalı Despina daha neler neler...Sanatçının tarifiydi Timur Selçuk çok üzgünüm ..Nur içinde yatsın Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim

Beyaz güvercin,Ayrılanlar için ,Karantinalı Despina daha neler neler...Sanatçının tarifiydi Timur Selçuk çok üzgünüm ..Nur içinde yatsın Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim — atademirer (@atademirer) November 6, 2020

Hakan Özoğuz: Yeri dolmayacak bir değer göçtü. Yolun açık olsun büyük usta Timur Selçuk.

Yeri dolmayacak bir değer göçtü. Yolun açık olsun büyük usta Timur Selçuk. pic.twitter.com/JO7xIYKgI5 — hakan özoğuz (@hakanozoguz) November 6, 2020

Gökhan Özoğuz: Bu demde bir Timur Selçuk geçti. Aşk ile

Bu demde bir Timur Selçuk geçti

Aşk ile #timurselcuk — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) November 6, 2020

Fırat Tanış: Timur Selçuk vefat etmiş. Çok üzgünüm. Ailesine, sevenlerine sabır diliyorum.

Zeydan Karalar: "İnsanı en son sesi terk eder." demişti. Piyanist, besteci ve yorumcu büyük üstad Timur Selçuk'u kaybettik. Mekanı cennet olsun.

“İnsanı en son sesi terk eder.” demişti.



Piyanist, besteci ve yorumcu büyük üstad #TimurSelçuk'u kaybettik. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/vyESBtxWu6 — Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) November 6, 2020

Sabahat Akkiraz: Sevgili Timur Selçuk hocam hakka yürüdü. Sadece değerli bir sanat insanı değil “güzel insan” olarak da hayatımıza anlam katan Timur Selçuk Nur içinde uyusun. Çok üzgünüm

Sevgili Timur Selçuk hocam hakka yürüdü. Sadece değerli bir sanat insanı değil “güzel insan” olarak da hayatımıza anlam katan #timurselçuk Nur içinde uyusun. Çok üzgünüm pic.twitter.com/1PRMwOXJ17 — Sabahat Akkiraz (@sabahatakkiraz) November 6, 2020

Emrah Karaca: Ah be… Çok üzgünüm. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim,mekanı cennet olsun

Ah be…

Çok üzgünüm. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim,mekanı cennet olsun ?? #TimurSelçuk — Emrah Karaca (@emrahkaraca76) November 6, 2020

Masis Aram Gözbek: Değerli besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk’u sonsuzluğa uğurladık.. Ülkemiz sanatına kattığı büyük değerler ve eserler daima bizimle olacak. Başımız sağ olsun..

Değerli besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk’u sonsuzluğa uğurladık.. Ülkemiz sanatına kattığı büyük değerler ve eserler daima bizimle olacak. Başımız sağ olsun.. #timurselçuk pic.twitter.com/ig0Hcim0uf — Masis Aram Gozbek (@masisgozbek) November 6, 2020



