Usta sanatçı Timur Selçuk'un ölümü, sanat ve siyaset camiasını üzdü

Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu Timur Selçuk, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Selçuk'un ölüm haberinin ardından sanat ve siyaset camiasından pek çok isim üzüntüsünü dile getirdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2020 Cuma, 12:30
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Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Müzik hayatında 50 yılı geride bırakan, "İspanyol Meyhanesi", "Ayrılanlar İçin", "Ekonomi Tıkırında", "Pireli Şarkı", "Beyaz Güvercin" gibi akıllara kazınmış şarkılarıyla Türk müziğine adını kazıyan usta sanatçının ölüm haberinin ardından, sanat ve siyaset camiasından pek çok isim üzüntüsünü dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu: Zihnimize kazılı birçok beste ile hep hatırlayacağımız müzisyen Timur Selçuk'a Allah'tan rahmet diliyorum; yakınları, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim.

Şerdil Dara Odabaşı: Türk Müziği’nin önemli isimlerinden ve Kadıköylü komşumuz değerli Timur Selçuk’un vefat haberini üzülerek aldım. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Orhan Aydın: Ben 50 yıllık bir dostumu ağabeyimi yitirdim. Onlarca tiyatro oyunu şarkısını, insanlık asla unutulamayacak çok önemli bir değerini kaybetti.. Timur Selçuk Seni asla unutmayacağım canımın canı.. asla.

Nevzat Çelik: Çizginin hep solunda durmuş değerli müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun..

Gülsin Onay: Timur Selçuk’u kaybetmişiz.. Allah rahmet eylesin.. Mekanı cennet olsun..:(

Kerem Görsev: Değerli büyüğümüz Timur Selçuk aniden 74 yaşında aramızdan ayrıldı çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin ülkemiz çok önemli bir müzisyen bestecisini kaybetti.

Hayko Cepkin: Demeyin doğru mu? #timurselçuk

Veli Ağbaba: Usta sanatçı, bestekâr ve piyanist Timur Selçuk'a Allah'tan rahmet; yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

Buket Uzuner: Ah biriciğim Timur Selçuk veda etmiş!

Zülfü Livaneli: Timur da gitti. Yapraksız kalıyor sanat ağacı yavaş yavaş. Nur içinde yatsın.

Muammer Keskin: Türk Müziği'nin duayen ismi; piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk'un aramızdan ayrılışını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Eşsiz sesi ve besteleri hiçbir zaman unutulmayacak.

Tunç Soyer: Müzik tarihimize damga vurmuş, unutulmaz eserlerin sahibi, yüreğimizde doldurulamaz bir yeri olan Timur Selçuk'un vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Işıklar içinde uyusun. Sevenlerine sabır diliyorum.

Gürsel Tekin: Ünlü bestekar, büyük usta Timur Selçuk'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Ata Demirer: Beyaz güvercin,Ayrılanlar için ,Karantinalı Despina daha neler neler...Sanatçının tarifiydi Timur Selçuk çok üzgünüm ..Nur içinde yatsın Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim

Hakan Özoğuz: Yeri dolmayacak bir değer göçtü. Yolun açık olsun büyük usta Timur Selçuk.

Gökhan Özoğuz: Bu demde bir Timur Selçuk geçti. Aşk ile

Fırat Tanış: Timur Selçuk vefat etmiş. Çok üzgünüm. Ailesine, sevenlerine sabır diliyorum.

Zeydan Karalar: "İnsanı en son sesi terk eder." demişti. Piyanist, besteci ve yorumcu büyük üstad Timur Selçuk'u kaybettik. Mekanı cennet olsun.

Sabahat Akkiraz: Sevgili Timur Selçuk hocam hakka yürüdü. Sadece değerli bir sanat insanı değil “güzel insan” olarak da hayatımıza anlam katan  Timur Selçuk Nur içinde uyusun. Çok üzgünüm

Emrah Karaca: Ah be… Çok üzgünüm. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim,mekanı cennet olsun

Masis Aram Gözbek: Değerli besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk’u sonsuzluğa uğurladık.. Ülkemiz sanatına kattığı büyük değerler ve eserler daima bizimle olacak. Başımız sağ olsun..



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