Usta sanatçı Timur Selçuk'un ölümü, sanat ve siyaset camiasını üzdü
Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu Timur Selçuk, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Selçuk'un ölüm haberinin ardından sanat ve siyaset camiasından pek çok isim üzüntüsünü dile getirdi.
Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk, 75 yaşında yaşamını yitirdi.
Müzik hayatında 50 yılı geride bırakan, "İspanyol Meyhanesi", "Ayrılanlar İçin", "Ekonomi Tıkırında", "Pireli Şarkı", "Beyaz Güvercin" gibi akıllara kazınmış şarkılarıyla Türk müziğine adını kazıyan usta sanatçının ölüm haberinin ardından, sanat ve siyaset camiasından pek çok isim üzüntüsünü dile getirdi.
Ekrem İmamoğlu: Zihnimize kazılı birçok beste ile hep hatırlayacağımız müzisyen Timur Selçuk'a Allah'tan rahmet diliyorum; yakınları, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim.
Zihnimize kazılı birçok beste ile hep hatırlayacağımız müzisyen #TimurSelçuk'a Allah'tan rahmet diliyorum; yakınları, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/ruZkVdwGWd— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 6, 2020
Şerdil Dara Odabaşı: Türk Müziği’nin önemli isimlerinden ve Kadıköylü komşumuz değerli Timur Selçuk’un vefat haberini üzülerek aldım. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.
Türk Müziği’nin önemli isimlerinden ve Kadıköylü komşumuz değerli Timur Selçuk’un vefat haberini üzülerek aldım. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. pic.twitter.com/AdtTaDDqiD— Av. Şerdil Dara Odabaşı (@serdildara) November 6, 2020
Orhan Aydın: Ben 50 yıllık bir dostumu ağabeyimi yitirdim. Onlarca tiyatro oyunu şarkısını, insanlık asla unutulamayacak çok önemli bir değerini kaybetti.. Timur Selçuk Seni asla unutmayacağım canımın canı.. asla.
Ben 50 yıllık bir dostumu ağabeyimi yitirdim. Onlarca tiyatro oyunu şarkısını, insanlık asla unutulamayacak çok önemli bir değerini kaybetti..#TimurSelçuk— orhan aydın (@orhanaydin6) November 6, 2020
Seni asla unutmayacağım canımın canı.. asla. pic.twitter.com/AWAwT87fdp
Nevzat Çelik: Çizginin hep solunda durmuş değerli müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun..
Çizginin hep solunda durmuş değerli müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti.— Nevzat Çelik (@celiknevzat) November 6, 2020
Başımız sağ olsun.. pic.twitter.com/VHg0LSIfZf
Gülsin Onay: Timur Selçuk’u kaybetmişiz.. Allah rahmet eylesin.. Mekanı cennet olsun..:(
Timur Selçuk’u kaybetmişiz..— Gulsin Onay (@gulsinonay) November 6, 2020
Allah rahmet eylesin..
Mekanı cennet olsun..:( pic.twitter.com/xLOk6ODq3u
Kerem Görsev: Değerli büyüğümüz Timur Selçuk aniden 74 yaşında aramızdan ayrıldı çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin ülkemiz çok önemli bir müzisyen bestecisini kaybetti.
Değerli büyüğümüz Timur Selçuk aniden 74 yaşında aramızdan ayrıldı çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin ülkemiz çok önemli bir müzisyen bestecisini kaybetti. pic.twitter.com/aN38Q1DqUH— Kerem Gorsev (@keremgorsev) November 6, 2020
Hayko Cepkin: Demeyin doğru mu? #timurselçuk
Demeyin doğru mu? #timurselçuk— HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) November 6, 2020
Veli Ağbaba: Usta sanatçı, bestekâr ve piyanist Timur Selçuk'a Allah'tan rahmet; yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.
Usta sanatçı, bestekâr ve piyanist #TimurSelçuk'a Allah'tan rahmet; yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/45EgtA3nkT— Veli AĞBABA (@veliagbaba) November 6, 2020
Buket Uzuner: Ah biriciğim Timur Selçuk veda etmiş!
Ah biriciğim #TimurSelçuk veda etmiş! pic.twitter.com/RDwwbycg8q— Buket Uzuner (@BuketUzuner) November 6, 2020
Zülfü Livaneli: Timur da gitti. Yapraksız kalıyor sanat ağacı yavaş yavaş. Nur içinde yatsın.
Timur da gitti. Yapraksız kalıyor sanat ağacı yavaş yavaş. Nur içinde yatsın.— Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) November 6, 2020
Muammer Keskin: Türk Müziği'nin duayen ismi; piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk'un aramızdan ayrılışını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Eşsiz sesi ve besteleri hiçbir zaman unutulmayacak.
Türk Müziği'nin duayen ismi; piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk'un aramızdan ayrılışını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Eşsiz sesi ve besteleri hiçbir zaman unutulmayacak.#TimurSelçuk pic.twitter.com/9yZJaQDubw— Muammer Keskin (@muammerkeskin75) November 6, 2020
Tunç Soyer: Müzik tarihimize damga vurmuş, unutulmaz eserlerin sahibi, yüreğimizde doldurulamaz bir yeri olan Timur Selçuk'un vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Işıklar içinde uyusun. Sevenlerine sabır diliyorum.
Müzik tarihimize damga vurmuş, unutulmaz eserlerin sahibi, yüreğimizde doldurulamaz bir yeri olan Timur Selçuk'un vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Işıklar içinde uyusun. Sevenlerine sabır diliyorum. pic.twitter.com/atUEp7dVT4— Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 6, 2020
Gürsel Tekin: Ünlü bestekar, büyük usta Timur Selçuk'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Ünlü bestekar, büyük usta Timur Selçuk'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.— Gürsel Tekin (@gurseltekin34) November 6, 2020
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/mVFdFfRI8p
Ata Demirer: Beyaz güvercin,Ayrılanlar için ,Karantinalı Despina daha neler neler...Sanatçının tarifiydi Timur Selçuk çok üzgünüm ..Nur içinde yatsın Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim
Beyaz güvercin,Ayrılanlar için ,Karantinalı Despina daha neler neler...Sanatçının tarifiydi Timur Selçuk çok üzgünüm ..Nur içinde yatsın Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim— atademirer (@atademirer) November 6, 2020
Hakan Özoğuz: Yeri dolmayacak bir değer göçtü. Yolun açık olsun büyük usta Timur Selçuk.
Yeri dolmayacak bir değer göçtü. Yolun açık olsun büyük usta Timur Selçuk. pic.twitter.com/JO7xIYKgI5— hakan özoğuz (@hakanozoguz) November 6, 2020
Gökhan Özoğuz: Bu demde bir Timur Selçuk geçti. Aşk ile
Bu demde bir Timur Selçuk geçti— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) November 6, 2020
Aşk ile #timurselcuk
Fırat Tanış: Timur Selçuk vefat etmiş. Çok üzgünüm. Ailesine, sevenlerine sabır diliyorum.
November 6, 2020
Zeydan Karalar: "İnsanı en son sesi terk eder." demişti. Piyanist, besteci ve yorumcu büyük üstad Timur Selçuk'u kaybettik. Mekanı cennet olsun.
“İnsanı en son sesi terk eder.” demişti.— Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) November 6, 2020
Piyanist, besteci ve yorumcu büyük üstad #TimurSelçuk'u kaybettik. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/vyESBtxWu6
Sabahat Akkiraz: Sevgili Timur Selçuk hocam hakka yürüdü. Sadece değerli bir sanat insanı değil “güzel insan” olarak da hayatımıza anlam katan Timur Selçuk Nur içinde uyusun. Çok üzgünüm
Sevgili Timur Selçuk hocam hakka yürüdü. Sadece değerli bir sanat insanı değil “güzel insan” olarak da hayatımıza anlam katan #timurselçuk Nur içinde uyusun. Çok üzgünüm pic.twitter.com/1PRMwOXJ17— Sabahat Akkiraz (@sabahatakkiraz) November 6, 2020
Emrah Karaca: Ah be… Çok üzgünüm. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim,mekanı cennet olsun
Ah be…— Emrah Karaca (@emrahkaraca76) November 6, 2020
Çok üzgünüm. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim,mekanı cennet olsun ?? #TimurSelçuk
Masis Aram Gözbek: Değerli besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk’u sonsuzluğa uğurladık.. Ülkemiz sanatına kattığı büyük değerler ve eserler daima bizimle olacak. Başımız sağ olsun..
Değerli besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk’u sonsuzluğa uğurladık.. Ülkemiz sanatına kattığı büyük değerler ve eserler daima bizimle olacak. Başımız sağ olsun.. #timurselçuk pic.twitter.com/ig0Hcim0uf— Masis Aram Gozbek (@masisgozbek) November 6, 2020
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