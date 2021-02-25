Tina Turner belgeselinden ilk fragman yayımlandı

25 Şubat 2021 Perşembe, 09:22

Oscar ödüllü yönetmenler Dan Lindsay ve T.J. Martin’in çektiği “Tina” belgeselinin yapımcılığını, 2018’de Whitney Houston belgeseli “Whitney”de imzası olan Lightbox prodüksiyon şirketinden Simon Chinn ve Jonathan Chinn ile Emmy adaylığı bulunan yapımcı Diane Becker üstlendi.

Belgeselde 81 yaşındaki Turner’ın müzik yaşamı, kişisel hayatında ve kariyerinde yaşadığı sorunları ve 80’li yıllardan sonra ‘ikon’ statüsüne ulaşması çerçevesinde hayatı anlatılıyor. Turner’ın İsviçre’deki evinde çekilen röportajların eşlik edeceği belgesel, Angela Bassett, Oprah Winfrey, gazeteci Kurt Loder, Turner’ın hayatını bir müzikal olarak yazan senarist Katori Hall ve Turner’ın eşi Erwin Bach’ın demeçleriyle birlikte 60 senelik nadir arşiv videolarıyla hazırlandı.