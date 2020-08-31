Tip 1 diyabeti kontrol eden yapay pankreas sistemi geliştirildi
Birleşik Devletler’deki dört pediyatrik diyabet merkezinde yürütülen klinik bir deney, (kan glukoz seviyelerini otomatik şekilde izleyip düzenleyen) yeni bir yapay pankreas sisteminin, tip 1 diyabeti olan altı yaş kadar küçük çocuklarda kan glukoz seviyelerini güvenli ve etkili şekilde kontrol edebildiğini gösteriyor.
Deney, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin parçası olan Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü (NIDDK) tarafından destekleniyor. Deneyden elde edilen sonuçlar, iki gün önce New England Journal of Medicine bülteninde yayımlandı.
Çalışmanın proje bilimcisi ve NIDDK’de Dibayet Teknolojisi Programı müdürü olan Guillermo Arreaza-Rubin, şunları kaydetti:
“Mevcut tedaviyle beraber tip 1 diyabeti olan yaklaşık 5 çocuktan 1’inde, kan glukozu başarıyla sağlıklı aralıkta tutulabildi. Bu durum, çocukların uzun vadeli sağlığı ve yaşam kalitesi üzerinde ciddi sonuçlar oluşturabilir. Önceki araştırmalarda, bu çalışmada test edilen sistemin 14 yaş ve üstü için güvenli ve etkili olduğu gösterilmişti. Bu deney, sistemin fiili koşullarda daha küçük çocuklarda da işe yaradığını gösteriyor.”
Kapalı döngü kontrolü olarak bilinen bu yapay pankreas, glukozu sürekli izleyen ve ihtiyaç duyulduğunda bir insülin pompası yardımıyla insülin ileten “hepsi içinde” bir diyabet yönetim sistemi.
Sistem, parmak çubuğu veya glukoz takip cihazıyla test yapılarak günde birden fazla defa insülin enjekte etmeyi gereksiz hale getiriyor.
Kaynak: popsci.com
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