TİP, Erdoğan'a 1993 yılındaki sözleriyle yanıt verdi
TİP, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki çeken "Neymiş millet açmış" sözlerine, Erdoğan’ın 1993 yılında yaptığı konuşmayla cevap verdi.
Türkiye İşçi Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Neymiş; millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun, siz de doyuruverin" sözlerine, Erdoğan'ın Refah Partisi döneminde 1993 yılında yaptığı konuşmayla yanıt verdi.
TİP’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın, Meclis kürsüsünden Erdoğan’ın çay-simit hesabının günümüze uyarlanan fiyatlarla yaptığı konuşma ve Erdoğan’ın 1993 yılında yaptığı konuşmanın görüntüleri yer aldı.
‘’Buyrun, gerçekleri Recep Tayyip Erdoğan'dan dinleyin!’’ ifadelerinin yer aldığı paylaşım, kısa sürede çok sayıda retweet ve binlerce beğeni aldı.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker kararını sosyal medyada duyurdu
- Yeşil çayın faydaları ve zararları nelerdir?
- Erdoğan'dan, 'Sedat Peker' açıklaması
- 'Demirören'in tüm mallarına el koyun'
- '8 yıl ders verdim' diyen Melih Bulu yalanlandı
- Toklu hakkında çarpıcı iddia: Patronun doğum gününde
- Fatih Altaylı'dan olay 'Veyis Ateş' açıklaması!
- Soylu ile Kurtulmuş arasında 'Sedat Peker' iddiası
- İfadesini değiştirmeyen ortağa 5 kurşun
- Soylu; işine bak, Peker; emrin olur ağabey dedi