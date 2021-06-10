TİP, Erdoğan'a 1993 yılındaki sözleriyle yanıt verdi

10 Haziran 2021 Perşembe, 10:43

Türkiye İşçi Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Neymiş; millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun, siz de doyuruverin" sözlerine, Erdoğan'ın Refah Partisi döneminde 1993 yılında yaptığı konuşmayla yanıt verdi.

TİP’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın, Meclis kürsüsünden Erdoğan’ın çay-simit hesabının günümüze uyarlanan fiyatlarla yaptığı konuşma ve Erdoğan’ın 1993 yılında yaptığı konuşmanın görüntüleri yer aldı.

‘’Buyrun, gerçekleri Recep Tayyip Erdoğan'dan dinleyin!’’ ifadelerinin yer aldığı paylaşım, kısa sürede çok sayıda retweet ve binlerce beğeni aldı.