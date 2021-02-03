TİP Hatay Milletvekili Barış Atay: Bu saldırı ısrarlı bir tacizin sonucudur

03 Şubat 2021 Çarşamba, 16:11

AFP

Pazartesi günü Boğaziçi’nde yapılan eylemde 159 kişinin gözaltına alınmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak amacıyla dün Kadıköy’de eylem yapıldı. Demokratik kitle örgütleri ve birçok siyasi parti temsilcisi engellemelere rağmen Rıhtım'da bir araya geldi.

Ancak polis toplanan gruba biber gazı sıkarak müdahale etti. CHP’li İlhan Cihaner, Ali Şeker ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hatay milletvekili Barış Atay müdahaleye tepki gösterdi.

105 kişinin gözaltına alındığı müdahaleler sırasında TİP Genel Başkan Yardımcısı Hatay milletvekili Barış Atay da polis tarafından darbedilip gözaltına alınmak istendi.

Kadıköy'deki eyleme ilişkin Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan Barış Atay, "Öncelikle şunu net olarak söylemek lazım bu bir polis müdahalesi değil. Bu AKP hükümetinin polise yaptırdığı apaçık bir saldırı. Boğaziçi Üniversiteli öğrenciler tepeden inme bir anlayışla rektörün kayyum olarak atanmasını kabul etmiyor. Bu düşünceleri de eylemleri de direnişleri de meşrudur sonuna kadar da destek vermeye devam edeceğiz. Nasıl davranırlarsa davransınlar, nasıl güç gösterisi yaparlarsa yapsınlar Melih Bulu ve üniversiteler üzerindeki bu hakim düşünce muhakkak değişecek" dedi.

'HALKIN TEPKİSİYLE BIRAKMAK ZORUNDA KALDILAR'

Polis tarafından darp edilen Atay, olayı şu ifadelerle aktardı;

"Genç bir arkadaşı 3-4 polis gözaltına almaya çalışıyordu. Bir polisin çok sert saldırdığını gördüm ve müdahale etmek istedim. O sırada önümden arkamdan birkaç polis çekiştirmeye başladı. Milletvekili olduğumu bilmiyormuş gibi davranmayı tercih ettiler. Halkın tepkisiyle ve o direnişle bırakmak zorunda kaldılar. Ancak bu saldırı müdür olduğunu düşündüğüm bir polisin eylemin başlangıcından itibaren ısrarlı tacizinin sonucudur."

'BEN NE YAPTIĞIMI BİLİYORUM'

Kadıköy'de polislere saldırdığı iddialarına da cevap veren Atay, "Kim olursa olsun gençlere, direnenlere bu şekilde saldıran herkese tepkimizi göstermeye meşru direnişimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Benim için "saldırdı" diyerek manipülasyon yapılmaya çalışılması çok önemli değil. Ben ne yaptığımı biliyorum" dedi.





Video: Nagihan Yılkın