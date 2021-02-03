Polis'in, milletvekili Barış Atay'a sert müdahalesi böyle görüntülendi
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, polisin sert müdahalesi ile karşılaştı. AFP muhabiri Bülent Kılınç'ın çektiği fotoğrafta bir polis memurunun Barış Atay'a sert müdahalesi böyle görüntülendi.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik gözaltıları protesto etmek isteyen yurttaşlar, Kadıköy'de polisin sert müdahalesi ile karşılaştı.
Birçok yurttaşın darp edildiği ve gözaltına alındığı eylemde TİP Milletvekili Barış Atay'a da sert müdahalede bulunuldu. Polisin Barış Atay'ı darp etmesi AFP muhabiri Bülent Kılınç'ın objektifine böyle yansıdı.
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