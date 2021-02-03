Polis'in, milletvekili Barış Atay'a sert müdahalesi böyle görüntülendi

03 Şubat 2021 Çarşamba, 13:23

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik gözaltıları protesto etmek isteyen yurttaşlar, Kadıköy'de polisin sert müdahalesi ile karşılaştı.

Birçok yurttaşın darp edildiği ve gözaltına alındığı eylemde TİP Milletvekili Barış Atay'a da sert müdahalede bulunuldu. Polisin Barış Atay'ı darp etmesi AFP muhabiri Bülent Kılınç'ın objektifine böyle yansıdı.