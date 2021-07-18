Tıraşı beğenmedi, berberi pompalı tüfekle öldürdü
Kilis’te çocuğunun tıraşını beğenmeyen kişi ile berber arasında çıkan kavgada, berber Ali Osman Karabalık pombalı tüfekle vurularak, öldürüldü.
Kilis'te Odun Pazarı Caddesi üzerinde berber dükkanı işleten Ali Osman Karabalık ile tıraş ettiği çocuğun ailesi arasında tıraşın beğenilmemesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın alevlenmesi üzerine çocuğun babası Y.B. av tüfeği ile Ali Osman Karabalık’a ateş açarak yaraladı.
Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Karabalık, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olaydan sonra Y.B. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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