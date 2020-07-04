Tire Belediye Başkanı Duran'ın makam odasından dinleme cihazı çıktı
Tire Belediye Başkanı İYİ Partili Salih Atakan Duran'ın makam odasında dinleme cihazı bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "İzmir’de başkanlara karşı sistematik saldırı var" dedi.
Alınan bilgiye göre, bir durumdan şüphelenen Duran, Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi. Odada arama yapan ekipler, makam masasının çekmecesinde dinleme cihazı buldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.
Tire Belediye Başkanı Duran, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
"Bizim kimseden saklayacak bir şeyimiz yok. Biz bu makamın kapılarını tüm halkımıza açtık. Belediyeyi kapalı kapılar ardından karar alınan durumdan Tire halkına hesap verir, adil, şeffaf bir hale getirdik. Çok şükür, kimseden hiçbir konuda, hiçbir şekilde çekincemiz yok."
"BAŞKANLARA KARŞI SİSTEMATİK SALDIRI VAR"
“İzmir’de uzun süredir belediye başkanlarına karşı sistematik bir saldırı var” diyen Çıray şöyle devam etti:
“Yıllardır demokrasinin kalesi olmaktan vazgeçmeyen İzmir öyle anlaşılıyor ki iktidarın kızgınlığının hedefi oluyor. Sadece saldırmıyorlar, aynı zamanda İzmirlilerin hak ettiği devletin imkanlarını İzmirlere kullandırmayarak İzmirlilerden intikam alıyorlar.”
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