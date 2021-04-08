Tiroid hastalıkları dikkatli göz muayenesi gerektiriyor

08 Nisan 2021 Perşembe, 00:00

Tiroid bezini ilgilendiren hastalıklar kandaki tiroid hormon seviyelerindeki yükselme ile ortaya çıkan terleme, çarpıntı, sinirlilik ve saç dökülmesine veya göz kürelerinde büyüme, görme sinirinde basıya bağlı zedelenme ve iltihaplanma, görmede azalma, gözlerin hareketlerinde bozukluk ve çift görme gibi sorunlarla beraber seyredebiliyor.

Bu durum genellikle ilaç tedavisi ile kontrol altına alınsa da, ilaç tedavisine cevap vermeyen hastalarda tiroid bezinin ya tamamının ya da bir kısmın ameliyatla alınması hastalığı kontrol altına alınabiliyor. Tiroide bağlı hastalıklar ya da tiroid bezi tümörleri nedeniyle yapılan total tiroidektomi yani tiroid bezinin tamamen alındığı ameliyatlar sonrasında gözlerde oluşan değişikliklere dikkat etmek gerekiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Özcan, tiroid ameliyatı sonrası ortaya çıkabilecek göz sorunlarındaki en önemli belirleyici faktörün Parathormon yetmezliğine bağlı gelişen düşük kalsiyum seviyelerinin süresi olduğunu söyledi.

KATARAKT GELİŞEBİLİR

Bu sorunların geçici olduğu durumlarda nadiren, 6 aydan daha uzun süren vakalarda ise daha sık katarak geliştiğine dikkat çeken Özcan, bunların yanında hastanın yaşının ileri olması, önceden kataraktının var olması ve sigara içimi bu sorunların ortaya çıkışını hızlandırdığını söyledi. Özcan, “Eğer hastada diyabet, böbrek hastalığı gibi katarakt oluşumunu kolaylaştırıcı hastalıklar bulunuyorsa ya da uzun süre steroid kullanmasını gerektiren bir hastalığı varsa daha erken dönemde gözle ilgili sorunlar ortaya çıkabilmektedir” diye konuştu. Özcan,her tiroidektomi ameliyatından sonra göz problemlerinin ortaya çıkmadığının kaydetti.

