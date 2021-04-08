Tiroid hastalıkları dikkatli göz muayenesi gerektiriyor
Tiroid hastalıkları vücuttaki birçok organ gibi gözler üzerinde de olumsuz etki yaratabiliyor. Tedavi olunmadığı takdirde kalıcı görme kaybına neden olabilecek ciddi göz sorunlarla karşılaşılabileceğinin altını çizen Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Yasin Özcan, özellikle ameliyat sonrası göz muayenelerinin aksatılmaması gerektiğinin altını çizdi.
Tiroid bezini ilgilendiren hastalıklar kandaki tiroid hormon seviyelerindeki yükselme ile ortaya çıkan terleme, çarpıntı, sinirlilik ve saç dökülmesine veya göz kürelerinde büyüme, görme sinirinde basıya bağlı zedelenme ve iltihaplanma, görmede azalma, gözlerin hareketlerinde bozukluk ve çift görme gibi sorunlarla beraber seyredebiliyor.
Bu durum genellikle ilaç tedavisi ile kontrol altına alınsa da, ilaç tedavisine cevap vermeyen hastalarda tiroid bezinin ya tamamının ya da bir kısmın ameliyatla alınması hastalığı kontrol altına alınabiliyor. Tiroide bağlı hastalıklar ya da tiroid bezi tümörleri nedeniyle yapılan total tiroidektomi yani tiroid bezinin tamamen alındığı ameliyatlar sonrasında gözlerde oluşan değişikliklere dikkat etmek gerekiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Özcan, tiroid ameliyatı sonrası ortaya çıkabilecek göz sorunlarındaki en önemli belirleyici faktörün Parathormon yetmezliğine bağlı gelişen düşük kalsiyum seviyelerinin süresi olduğunu söyledi.
KATARAKT GELİŞEBİLİR
Bu sorunların geçici olduğu durumlarda nadiren, 6 aydan daha uzun süren vakalarda ise daha sık katarak geliştiğine dikkat çeken Özcan, bunların yanında hastanın yaşının ileri olması, önceden kataraktının var olması ve sigara içimi bu sorunların ortaya çıkışını hızlandırdığını söyledi. Özcan, “Eğer hastada diyabet, böbrek hastalığı gibi katarakt oluşumunu kolaylaştırıcı hastalıklar bulunuyorsa ya da uzun süre steroid kullanmasını gerektiren bir hastalığı varsa daha erken dönemde gözle ilgili sorunlar ortaya çıkabilmektedir” diye konuştu. Özcan,her tiroidektomi ameliyatından sonra göz problemlerinin ortaya çıkmadığının kaydetti.
Video Haberler
- Konya'da uçağın düşme anı kameraya böyle yansıdı
- AKP'li vekil TBMM kürsüsünde fenalaştı
- Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada
- Antalya'da kan donduran cinayet
- Trafikte Yok artık dedirten görüntüye ceza yağdı
- Erdoğan öyle bir gaf yaptı ki...
- Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü
- Azgın sular danayı yuttu
- Gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay gönderme
En Çok Okunan Haberler
- Son ankette çarpıcı sonuçlar
- Sosyal medyanın gündemine oturan diyalog
- Kanal İstanbul'da arazi alanların listesi yayınlandı
- Erdoğan öyle bir gaf yaptı ki...
- 'Bu kişi Erdoğan'ın koruması mıdır?'
- Rusya'dan kritik 'Kanal İstanbul' ve 'Montrö' açıklaması
- Millet İttifakı çatlatırken!
- Meteoroloji duyurdu: Bu akşam başlıyor
- Özgür Özel'den Erdoğan ve Soylu'ya çok sert ifadeler
- Çin'den Yavaş ve Akşener için yeni açıklama