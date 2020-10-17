Tivibu, Ahlat Ağacı filmini sansürledi
Tivibu, Ahlat Ağacı filminde yer alan bir heykelin göğüslerine sansür uyguladı.
Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filminde yer alan bir heykele sansür uygulandı.
Daha önce TRT 2 tarafından bir kısmı sansürlenen film bu kez Tivibu’da sansüre uğradı. Tivibu, filmdeki bir heykelin göğüs kısmını sansürlendi.
Sansürü Artı TV muhabiri Altan Sancar Twitter hesabından duyurdu.
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