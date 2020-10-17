Tivibu, Ahlat Ağacı filmini sansürledi

Tivibu, Ahlat Ağacı filminde yer alan bir heykelin göğüslerine sansür uyguladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2020 Cumartesi, 07:30
Tivibu, Ahlat Ağacı filmini sansürledi
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Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filminde yer alan bir heykele sansür uygulandı.

Daha önce TRT 2 tarafından bir kısmı sansürlenen film bu kez Tivibu’da sansüre uğradı. Tivibu, filmdeki bir heykelin göğüs kısmını sansürlendi.

Sansürü Artı TV muhabiri Altan Sancar Twitter hesabından duyurdu.


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