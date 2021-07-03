Tiyatro eğitmeni kayyum başkanın atanmasıyla görevden alındı, belediyenin büfesine servis elemanı oldu
Urla Belediyesi başkan vekilliğine kayyum olarak atanan Kaymakam Murtaza Dayanç, tiyatro sanatçısı İlknur Bayzit Çatal’ı garson olarak atadı. Belediyede üç yıldır eğitmenlik yapan ve çocuklara tiyatroyu sevdiren Çatal istifa etti.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlama kararlarının sona ermesinin ardından tiyatro faaliyetleri için hazırlık yapan İlknur Bayzit Çatal, görevden alınarak belediyeye ait büfeye servis elemanı olarak atandığını öğrendi. Urla Belediyesi’nde üç yıldır tiyatro eğitmenliği yapan ve ilçeyi köy köy gezerek çocuklara tiyatroyu sevdiren Çatal, kararın mobbing ve hakaret amaçlı olduğunu belirterek istifa etti.
İYİ NİYETTEN UZAK
17 yıldır tiyatro yaptığını, yaşamını bununla sürdürdüğünü belirten Çatal, “Yerel bir sanatçı olarak şehre olan hizmetimi ve belki de daha önemlisi pandemi sürecinde hayatta kalma mücadelemi Urla Belediyesi’nin çatısı altında sürdürmeye çalışıyorken belediyenin tiyatro eğitmenliği görevinden alınarak bir büfeye servis çalışanı olarak atandığımı öğrendim. Emeğin ve çalışmanın her türlüsünün kutsal olduğuna inanan birisiyim. Servis çalışanı tüm emekçi insanlara saygım var. Ancak yapılan görevlendirmenin iyi niyetten uzak ve mesleğime yapılan açık hakaret, bir aşağılama çabası olduğunun da apaçık bilincindeyim” dedi.
‘İNADINA YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİM’
Tiyatro yapmaya, çocukları sanatla buluşturmaya devam edeceğini belirten Çatal, “Kayyum yönetimi bu ağırlığı yıllarca boynunda taşıyacak. Bense istifa ederek inadına tiyatro yapmaya, inadına sanatla yaşamaya ve inadına mesleğimi icra etmeye devam edeceğim” dedi.
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