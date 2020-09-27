Tiyatro Kooperatifi'den özel tiyatrolara destek paketi açıklaması
Tiyatro Kooperatifi, kamuoyu açıklamasında bulunarak, 2020-2021 sanat sezonu için Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından özel tiyatroların projelerine yapılan destek konusunda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sorular ilettiğini duyurdu.
Tiyatro Kooperatifi, 2020-2021 sanat sezonu için Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından özel tiyatroların projelerine yapılan destek konusunda T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, desteklenen oyunlar, kriter seçimleri ve bütçe konuları ile ilgili sorulara ileterek, kamuoyuna açıklamada bulundu.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- Desteklenen oyunların seçiminde kullanılan
kriterler nelerdir?
- Desteklenen oyunların seçiminde kullanılan kriterlere uyumluluğu
değerlendiren kurulda görev alan
kişi veya kurumlar kimlerdir?
- Başvurusu olumlu sonuçlanan her bir tiyatroya ayrılan bütçe nedir, bütçenin aktarımı ne zaman
yapılacaktır?
Destek başvurusu olumlu sonuçlanmayan tiyatrolar, seçim kriterleri
kapsamında başvurunun olumsuz sonuçlanma nedenini öğrenmek istemektedir. Hem
şeffaflık prensibi hem de bir sonraki destekten yararlanabilmek, desteğin
kriterlerine uyumlanmak ve gereken iyileştirmenin yapabilmesi için, başvurusu olumsuz sonuçlanan tüm tiyatrolara seçim
kriterleri kapsamında bilgi vermenizi rica ederiz.
Vergi/SGK
borcunu yapılandırmak ve/veya İTO kaydı yaptırmak üzere borç/kredi alarak
desteğe başvurabilen tiyatrolar için, destekten yararlanamama sebebini şeffaf
bir şekilde öğrenmek ayrıca önem
arz etmektedir.
Değerlendirmenin objektif kriterlere göre yapılması, sonuçların şeffaf bir şekilde açıklanması gerekmektedir.
Bu kapsamda ivedilikle çözümlenmesi gereken konular aşağıdaki gibidir;
- Oyun ismini ve/veya başvurucu şirketi değiştirerek aynı oyunların tekrar
destekten yararlanması,
- Farklı şirketlerle yapılan başvurular sayesinde aynı tiyatronun birden
çok oyunla destek alması,
- Her başvurusu olumsuz sonuçlanan tiyatroların yanında her yıl kesintisiz
bir şekilde destekten yararlanan tiyatroların olması,
- Desteğin kapsayıcı olmaması.
- Sanatsal kriterlerinin muğlak olması.
Yönetmeliğin 7. ve 8. maddesi başta olmak üzere, “Değerlendirme Komisyonu
tarafından her sanat sezonunda ek ölçütler belirlenebilir.” gibi belirsizlik
içeren ifadelerin güncellenmesi gerekmektedir. Bu yönde her türlü iş birliğine
ve çalışmaya açık olduğumuzu yinelemek isteriz.
Özel tiyatroların yaklaşık 7 aydır gelir elde edemediği, sahnelerin birer
birer ve hızla kapandığı ağır pandemi sürecinde, neredeyse tüm özel
tiyatroların vergi ve SGK borcu bulunduğu açıktır. 14 Mart 2020 tarihli
toplantımız ve 20 Mart ile 27 Mart 2020 tarihli COVID-19 salgını sebepli acil önlem paketi önerilerimizde “verilen
desteklerde vergi ve SGK borcu aranmaması”nın hayati olduğunu sizinle
paylaşıp desteğinizi rica etmiştik.
Türkiye çapında tüm özel tiyatrolarla
aynı sorunları yaşadığımız gerçeğinden yola çıkarak; 60 özel tiyatronun dahil
olduğu ve bir örneklem olarak değerlendirilebilecek Tiyatro Kooperatifi
özelinde, ortaklarımızın %43’ü desteğe başvurmuştur. Başvuruda bulunmayan
ortaklarımızın yüzde 50’si “vergi veya SGK borcu olmaması” şartının aranması sebebiyle desteğe başvuramamıştır. Eğer başvuru
kriterlerinde “vergi veya SGK borcu olmaması” ve bu dönemde bir maliyet kalemi
olan “İTO kaydı şartı” bulunmasaydı, başvuruda bulunan tiyatroların oranı yüzde 72
olabilecekti. Konuyu tekrar bilgi ve değerlendirmenize sunarız.
27 Mart 2020’de değerlendirmenize
sunduğumuz “Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin
Yönetmelik Değişikliği Hakkında Önerilerimiz"i tekrar paylaşıyoruz. Bu
öneriler çerçevesinde kabul gören maddeler dışında, henüz
sonuç/değerlendirme/yorumunuzu alamadığımız önerilerimiz için de görüşlerinizi
rica ederiz. (Bahsedilen önerilere, www.tiyatrokooperatifi.org adresinden
erişebilirsiniz.)
2020-21
sezonunda destek alan kurumların tamamı, sadece tiyatro alanında faaliyet
gösteren kurumlar mıdır? Destekten yararlanan kurumların belirlenmesi ve alanda
Özel tiyatroların çöküşte olduğu, sahnelerin teker
teker kapandığı, tiyatrocuların mesleklerini yapamadığı pandemi sürecinde
verilen destekle ilgili T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tesis edeceği
şeffaflık ve kolaylaştırıcılığı önemsiyor, yukarıdaki sorularımıza ilişkin
yanıtlarını rica ediyoruz.
Yukarıdaki sorulara verilecek yanıtların tamamının,
özellikle de bu hassas süreçte tüm sektör açısından güven vermesini gönülden
arzu ediyoruz. Ancak kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve pandemi bitiminde
tiyatrolarımızın var olabilmesi için somut, sürdürülebilir, kalıcı çözümlere
ihtiyacımız olduğunu ve iş birliğine açık olduğumuzu bir kez daha yineleyerek,
önerilerimizin dikkate alınmasını rica ederiz.
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