Tiyatro oyuncusu Ersan Uysal yaşamını yitirdi

28 Eylül 2020 Pazartesi, 07:21

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sanatçı Ersan Uysal'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Şehir Tiyatroları'ndan yayınlanan vefat mesajında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Değerli Sanatçısı, tiyatro oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Ersan Uysal’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz" denildi.

Ersan Uysal’ın cenazesi, 28 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 15:00’te Topkapı Çamlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ERSAN UYSAL

1937 yılında Isparta’da doğdu. 1961 yılında Oraloğlu Tiyatrosu’nda profesyonel tiyatro hayatına başlayan Uysal, 1961-62 sezonunda Muhsin Ertuğrul tarafından Şehir Tiyatroları’na alındı. 1967 yılında rejisör oldu. Turan Oflazoğlu’nun yazdığı Allah’ın Dediği Olur sahneye koyduğu ilk oyundur. Şehir Tiyatroları’nda Derya Gülü, Coriolanus, Ayrangeven, Hamlet, Canavar Sofrası, Hüzünlü Bir Komedi, Bakkhalar, Zenciler, Dayan Bahriyeli, Bir Yaz Gecesi Rüyası ve Koca Sinan’ın da aralarında bulunduğu 80’e yakın oyunda rol aldı.

Radyo tiyatrosunun yanı sıra seslendirme çalışmalarıyla tanındı. Türk Sineması’nın önemli yapımları olan Yoksul, Tatar Ramazan Sürgünde, Kuruluş/Osmancık, Çalıkuşu, Banker Bilo gibi pek çok filmde Erol Özkök, Kazım Kartal, Eşref Kolçak ve Reha Yurdakul’un da aralarında olduğu oyuncuları seslendirdi. 2000 yılında Şehir Tiyatroları’ndan emekli oldu.

Uysal son olarak, 2015 yılında Tatavla Tiyatro’nun Cadı Kazanı oyununda rol aldı.

Ersan Uysal, kendisi gibi Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Celile Toyon ile evliydi.