Tiyatro sanatçısı Cemal Ustaoğlu, kurduğu masal okulu ile geçmişi bugüne taşıyor

05 Mart 2021 Cuma, 03:03

“Anneannemizden, babaannemizden, halalarımızdan, teyzelerimizden, annemizden ve babamızdan dinlediğimiz masalların, hikâyelerin, manilerin, türkülerimizin tarifsiz zenginliği ile başladı çocukluk yıllarımız” diyor Cemal Ustaoğlu...

Tiyatro sanatçısı Ustaoğlu, kurduğu masal okulu ile geçmişi bugüne taşıyor.

Kim masal dinlemeyi sevmez ki bütün çocuklar sever ama büyüklerin de masalları çok sevdiğini söyleyen sanatçı, pandemi sürecinde masal anlatmaya çevrimiçi devam ediyor. Ustaoğlu, “Son bir yıldır profesyonel anlamda hiçbir iş yapamadım. Oysa okullarla, belediyelerle, kurumlarla çalışmalar yapıyordum. Sekiz yıldır çocuklara masal anlatıyorum. Özellikle okulöncesi çocuklar uzmanlık alanım diyebilirim. 35 yıllık tiyatro oyuncusuyum. Kendi çocuğum yok ama çocukları çok seviyorum. Masallar, çocukların gelişiminde çok önemli yer tutar. Kelime dağarcığından, kendini ifade edebilmesine, yorumlama ve eleştirme yeteneklerinin gelişimine, arkadaşlarıyla empati kurabilmesine kadar çok geniş bir alanda çocukları geliştirir. Pandemi sürecinde çalışmalarım durdu. Hiç kimseden destek alamadım” diyor.

Ustaoğlu yetişkinler için de meddah gösterisi hazırlıyor. “Onu da her ay sergiliyordum ama şu an bu da imkânsız” diyor sanatçı...

Özel gösterilerinde yetişkinler için de masal anlatan Ustaoğlu, “Tüm bu yaşam tecrübem gösterdi ki sadece çocuklarımız değil, yetişkinlerin de masalların büyülü dünyasına ihtiyacı var. Masal okulu ile herkese kapılarımı açıyorum” deyip ekliyor: “Büyüklere içinde sevda olan eski İstanbul masalları anlatmayı seviyorum. Bunlar sevda temalı her yüzyıldan masallar. Yeni sezonda udi bir sanatçımızla birlikte, ‘İstanbul üzerine’ adlı bir gösteri çalışıyoruz. İçinde İstanbul’la ilgili öyküler, masallar, şiirler ve şarkılar olacak.”

Ustaoğlu’nun masallarına Instagram ve YouTube hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.