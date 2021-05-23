Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp yaşamını yitirdi

Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, başsağlığı mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2021 Pazar, 18:55
Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp yaşamını yitirdi
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Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Cezmi Gökalp'in vefatını Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt duyurdu. 

Mustafa Kurt, Gökalp'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ankara Devlet Tiyatrolarından emekli oyuncumuz, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cezmi Gökalp'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."


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