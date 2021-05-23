Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp yaşamını yitirdi
Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, başsağlığı mesajı yayımladı.
Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Cezmi Gökalp'in vefatını Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt duyurdu.
Mustafa Kurt, Gökalp'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Ankara Devlet Tiyatrolarından emekli oyuncumuz, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cezmi Gökalp'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü @M_Kurt01, Cezmi Gökalp'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı. pic.twitter.com/FZhwjG2Cuk— Devlet Tiyatroları (@devtiyatro) May 23, 2021
Video Haberler
- Erdoğan'a hakkını helal etmeyen esnaf isyan etti
- Başkent'te gece yarısı skandal görüntüler!
- AKP'li belediyeden AKP'lilere: 45 milyon dolar nerede?
- Gasp dehşeti kamerada
- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza
- Rus Donanması'na ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
En Çok Okunan Haberler
- 'Şehit olduğunda ilk kim geldi? Katil hep ilk gelir'
- Sedat Peker'in kardeşi Muğla'da gözaltına alındı
- Sedat Peker'in videosunda 'saat' detayı
- Mehmet Ağar hakkındaki beraat kararı bozuldu
- Ağabey bu işin neresinde?
- Ahmet Hakan'dan dikkat çeken AA muhabiri yazısı
- Bir garip 'bataklık'
- Artık görmek istemiyorlar
- Peker'in uyardığı Fazlıoğlu kim?
- Kılıçdaroğlu'ndan Peker tepkisi: Erdoğan'a dikkat çekti!