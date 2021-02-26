Tiyatro üstadı: Ferhan Şensoy 70 yaşında
Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy, bugün 70. yaşını kutluyor.
Ferhangi Şeyler oyunuyla tiyatro sahnesinin senelerce tozunu yutan, Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy doğum gününde unutulmadı. Tiyatronun üstadı olarak kabul edilen Şensoy, hem kendi dönemini hem de kendinden sonraki sanatçıları etkileyerek Türk Tiyatrosu'nda kendine özgü bir yer edindi.
20 YAŞINDA
PROFESYONEL OYUNCULUĞA BAŞLADI
1951'de Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğan Ferhan
Şensoy'un annesi Müjgan Şensoy ilkokul öğretmeni, babası Yusuf Cemil Şensoy ise
tüccar ve o dönem Çarşamba belediye başkanıydı. İlk öykü ve şiirleri Yeni
Ufuklar ve Soyut dergilerinde 1969 yılında yayımlanan Şensoy'un, yazdığı
skeçler de Devekuşu Kabare'de 1970 yılında oynanmaya başladı. Galatasaray
Lisesi'nde de bir süre okuyan Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi’nden mezun
oldu.
1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel
oyunculuk deneyimini yaşayan Şensoy, 1972-1975 yılları arasında Fransa ve
Kanada'da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Jerome Savary, Andre-Louis
Perinetti gibi isimlerle devam ederken Montreal'de Ce Fou De Gogol adlı
oyunuyla 1975'te En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Yine Montreal’de Theatre De
Quatre - Sous’da da, yönetmenliğini yaptığı, Harem Qui Rit isimli müzikalde oynadı.
Aynı yıl Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye dönmesinin ardından, 1976’da Ali
Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda, yazarlığını da yaptığı Dur Konuşma Sus Söyleme adlı
oyunda rol alan Şensoy, Türk Yazarları Tiyatrosu’nda da oyunculuk ve
yönetmenlik yaptı. Aynı sene ilk televizyon skeçlerini yazmaya başlayan Şensoy,
Ali Poyrazoğlu'yla beraber rol aldığı bu skeçlerin birinde, bir garson rolüyle
ilk kez televizyona çıktı. Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nda oyunculuk
yapan Şensoy, yine 1976 senesi içinde, TRT’ye ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda
çeşitli skeçler yazdı.
DİZİSİ
TRT’DE YASAKLANDI
1978’de, ilk kitabı Kazancı Yokuşu’nun yayınlanmasının
ardından, yönetmenliğini Temel Gürsu’nun yaptığı Kızını Dövmeyen Dizini Döver
ile ilk kez bir film çalışması yapan Şensoy, aynı yıl Mete İnselel ile
Anyamanya Kumpanya Tiyatrosu’nu kurdu ve kendi eseri olan, İdi Amin Avantadan
Lavanta oyununda rol aldı ve yönetmenlik yaptı. Yine 1978'de, yazdığı Bizim
Sınıf adlı televizyon dizisi ikinci bölümden sonra öğretmenlerin manevi
şahsiyetini tezyif ettiği gerekçesiyle TRT'de yasaklandı. Daha sonra Bizim
Sınıf, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda sahnelenecekti. Oyuncu olarak katıldığı
Evdekiler ve Giyim Kuşam Dünyası televizyon dizileri de yayından kaldırıldı. O
sene, Anyamanya Kumpanya’dan ayrılan Şensoy, daha sonra Ayfer Feray
Tiyatrosu’na geçti ve oyunculuğa burada devam etti.
1979'da TRT'de, kendi yazdığı Sizin Dershane dizisinde
oyunculuk yapan Şensoy, Ayfer Feray Tiyatrosu’nda da yine kendi yazıp yönettiği
ve müziklerini yaptığı Hayrola Karyola oyununda rol aldı. Stardust Gece
Kulübü’nde, yazdığı Dedikodu Şov isimli bir kabare gösterisini, Adile Naşit,
Perran Kutman, Pakize Suda, Sevda Karaca ve İstanbul Gelişim Orkestrası'yla
sahneleyen Şensoy, aynı kulüpte, Arda Uskan'ın yazıp, Fuat Güner'in müziklerini
yaptığı Kukla ve Kuklacı Kabare gösterilerinde rol aldı.
‘ORTAOYUNCULAR’
ADIYLA KENDİ TİYATROSUNU KURDU
1980 yılında Ortaoyuncular adıyla, kendi tiyatrosunu
kurdu. 14 Mart 1980'de Harbiye'de, Yapı Endüstri Merkezi Salonu’nda ilk kez
perdelerini açan ve günümüze dek 50'yi aşkın oyunun oynandığı Ortaoyuncular’ın
bünyesinde, ayrıca Nöbetçi Tiyatro adlı bir gençlik grubu kurarak, yeni tiyatro
sanatçılarının yetiştirilmesine katkıda bulundu.
Şahları da Vururlar oyununda yönetmen ve oyuncu olarak
yer alan Şensoy’un, Fuat Güner'le birlikte müziklerini de yaptığı oyunu, Avni
Dilligil Jüri Özel Ödülü ve Dergi-13’ün, En Başarılı Oyun Ödülü’ne layık
görüldü. Kenter Tiyatrosu'nda dört haftalık gösteriden sonra, Ortaoyuncular,
Şahları da Vururlar’ı, 10 Kasım 1980'de taşındıkları Beyoğlu'ndaki Küçük Sahne'de
sahnelemeye devam etti. 1981'de, Parasız Yaşamak Pahalı’yı yazan ve Kahraman
Bakkal Süpermarkete Karşı oyununu yazan ve yöneten Şensoy, Fuat Güner ve Özkan
Uğur'un müziklerini yaptığı oyunda, Zeliha Berksoy'la beraber rol aldı. Şahları
da Vururlar, oyunun gösterileri sürerken, Ortaoyuncular Yayınları'nın ilk
kitabı olarak yayımlandı.
Şensoy, Küçük Sahne'nin 30. yılı dolayısıyla, Suzan Uztan
ve Mücap Ofluoğlu'nu Ortaoyuncular’a konuk ederek, Aleksiev Arbuzov’un Eski
Moda Komedya’sında oynadı. Ofluoğlu'nun sahneye koyduğu oyunun dekorunu yapan
Şensoy’un oyundaki performansı kendisine, Tiyatro-81’in, En İyi Erkek Oyuncu
Ödülü’nü getirdi. 1982'de, Afitap'ın Kocası İstanbul kitabının yayımlanmasının
ardından, Nöbetçi Tiyatro (Nöbetçi Oyuncular)'da Friedrich Dürrenmatt'ın Büyük
Romülüs oyununu, En Büyük Romülüs Başka Büyük Yok adıyla sahneye koydu. Ayrıca
kendi eseri Kiralık Oyun’u yönetti, oyunun müziklerini yaptı ve rol aldı.
1983'te, Harbiye Orduevi'nde askere alınan Şensoy,
Çorlu'nun Ulaş köyüne asker olarak gitti. Bertolt Brecht'in, 7 şiirinden yola
çıkarak yazdığı Anna'nın Yedi Ana Günahı’nı yöneten Şensoy, Fırıncı Şükrü, Deli
Vahap, Nuri ve Ötekiler oyununu yazdı ve yönetti. 1984'te, Nöbetçi Tiyatro’da,
Afitap'ın Kocası İstanbul’u sahnelemesinin ardından, İstanbul'u Satıyorum
oyununu yazan Şensoy, askerliği bitince Şahları da Vururlar’la yeniden sahneye
çıkmaya başladı. O sene kendi yazdığı Köşedönücü adlı televizyon dizisinde
oynayan Şensoy, yeniden yazıp yönettiği ve müziklerini yaptığı, Hayrola Karyola
oyununda sahneyi, Nurhan Damcıoğlu ile paylaştı. 1985'te, Aristofanes’ten Eşek
Arıları’nı yeniden yazan Şensoy, oynadığı oyunu yönetirken, Köşedönücü filminin
senaryosunu yazdı ve yönettiği filmde oynadı. Daha sonra, Nöbetçi Tiyatro’da
bir Anton Çehov kurgusu olan, Çehov'lardan Bir Demet’i sahneye koydu.
1986 yılında yayınlanan Gündeste kitabının ardından,
Karl Valentin'in skeçleri ve yaşamından yazdığı ve yönettiği, İçinden Tramvay
Geçen Şarkı oyununda, sahneyi Hümeyra ve Grup Gündoğarken ile paylaştı. Aynı
sene, yazdığı Şey Bey televizyon dizisinde de oynayan Şensoy, Parasız Yaşamak
Pahalı adlı oyununu film senaryosu olarak yeniden yazdı ve yönetmenliğini
yaptığı filmi çekti. Senaryosunu yazıp oynadığı, Bir Bilen filmini de yöneten
Şensoy’un o sene, Ayna Merdiven adlı bir kitabı daha yayımlandı.
MUZIR
MÜZİKAL’İ YÜZÜNDEN HAPİS CEZASI ALDI
1986'da yazıp yönettiği Muzır Müzikal adlı müzikal, tepki
ile karşılaştı. 7 Şubat 1987 günü oyunun 77. gösterisinden sonra, sahnelendiği
Şan Tiyatrosu şüpheli bir biçimde yandı. Grup Lokomotif, Derya Baykal, Bülent
Kayabaş, Sevil Üstekin ve Tarık Pabuçcuoğlu'nun sahne aldığı oyun yüzünden
mahkemeye verilen Şensoy, 21 gün hapis cezasına çarptırıldı. Muzır Müzikal’in
son bulmasının ardından tek kişilik bir gösteri olan Ferhangi Şeyler'de
oynamaya başlayan Şensoy, daha sonra Varsayalım İsmail adlı yazıp yönettiği
televizyon dizisindeki performansıyla, Nokta’nın Doruktakiler ödülünün sahibi
oldu. 1988'de, kendisine Ulvi Uraz Ödülü ve Sanat Kurumu Ödülü’nü getiren,
İstanbul'u Satıyorum oyununu yeniden yazdı ve müziklerini yaptı. Münir Özkul ve
Erol Günaydın'ın katılımıyla oynanan oyunun yönetimini de üstlendi. Düşbükü
kitabını yayımladı.
İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda, Haldun Taner'in Keşanlı
Ali Destanı'nı sahneye koyan Şensoy, o sene, Anca Visdey'in Don Juan ile
Madonna oyununu Fransızca’dan çevirdi. Yönettiği oyunda, oyuncu Derya Baykal'la
sahneyi paylaşan Şensoy, daha sonra Baykal’la hayatını birleştirdi. Bu
evlilikten Müjgan Ferhan (1989) ve Neriman Derya (1990) adında iki kızı oldu. 1988
yılında Soyut Padişah'ı yazan Şensoy, 1989’da oyununu yönetti ve rol aldı.
İstanbul'u Satıyorum ve Ferhangi Şeyler gösterileri sürerken; Avni Dilligil
Ödülü, İsmail Dümbüllü Ödülü, Nasrettin Hoca Mizah Ödülü, Kültür Bakanlığı Jüri
Özel Ödülü, Hey Girl Dergisi Yılın Oskarları gibi ödüllerin sahibi oldu.
KAVUĞU
MÜNİR ÖZKUL’DAN DEVRALDI
1989'da Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları
Kavuğu’nu Münir Özkul'dan devralan Şensoy, tarihî Ses Opereti'ni onardı ve Ses
1885 adıyla açtı. Sahnenin onarılmasının ardından Ortaoyuncular, Soyut
Padişah’ı oynadıkları Küçük Sahne’den Ses 1885’e taşındılar. Aynı yıl,
yönetmenliğini Yavuz Özkan'ın yaptığı Büyük Yalnızlık filminde Sezen Aksu ile
birlikte oynadı. 1990'da, Pierre Henri Cami’nin yaşamı ve yapıtlarından yola
çıkarak yazdığı Yorgun Matador’u yönetti.
1991 senesinde, Ünye'li amatör yazar Cihan Öksüz’ün
skeçlerinden oluşturduğu, Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu oyununda yönetmenlik
ve oyunculuk yapan Şensoy’un İstanbul'u Satıyorum adlı eseri, Tomris Uyar tarafından
İngilizce’ye çevrildi. Aynı sene, Güle Güle Godot’yu ve Show TV için yaptığı,
Varsayalım İsmail dizisini yeniden yazan Şensoy, yayımlanan Kahraman Bakkal
Süpermarkete Karşı kitabı ile bir kez daha Nokta Dergisi’nin Doruktakiler
Ödülü’nü kazandı. 1992’de, İngilizce Bilmeden Hepinizi I Love You kitabı
yayımlandı. Yazdığı ve yönettiği, Fikret Kızılok'un müziğini yaptığı, Köhne Bizans
Operası’nda oynadı.
2002’de, Ortaoyuncular’la sahneyi paylaştığı, Kahraman
Osman isimli oyununu yazan Şensoy, Rum Memet isimli öykü kitabının yayımlandığı
2002 senesinin Kasım ayında, Biri Bizi Dikizliyor adlı oyunu yazdı.
Ortaoyuncular’la beraber oynadığı oyunun dekor ve kostümünün tasarımını da
yapan Şensoy, o sene Sanat Kurumu En İyi Yazar Ödülü ve Afife Jale - Muhsin Ertuğrul
Ödülü’nün sahibi oldu. Şensoy’un, İngilizce Bilmeden Hepinizi I Love You adlı
kitabı, Nicole Gagnon tarafından Fransızcaya çevrilerek, Montreal’de Fransızca
– Türkçe olarak, Bizim Anadolu Dergisi’nde, parçalar hâlinde yayımlandı.
Ferhangi Şeyler, Amsterdam ve Rotterdam’da da sahnelenerek, 1495. gösterisine
ulaşırken, Felek Bir Gün Salakken adlı eseri de, 496. gösterisine ulaştı.
2009'da 2019 - Bilimsiz, Kurgusal Güldürü oyununu
yazdı, yönetti, dekoru, giysileri ve müziği hazırladı. Oyun 24 Ocak'ta
Ortaoyuncular ile sahnelenmeye başladı. 2009 yılında, "Yılın En İyi
Yapım", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Erkek Oyuncu"
dallarında 34. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nin sahibi Ses
1885-Ortaoyuncular'ın 2019 oyunuyla Ferhan Şensoy oldu.
2010'da Ruhundan Tramvay Geçen Adam ve İşsizler
Cennete Gider oyunlarını yazan Şensoy, bu oyunları yönetti, giysi ve dekorunu
yapıp Ortaoyuncular ile sahneledi. 2011 yılında Aydınlık gazetesinde haftalık
köşe yazıları yazmaya başladı. Prömiyeri 15 Mart 2012'de yapılan Nasri Hoca ve
Muhalif Eşeği oyununu yazdı, yönetti ve Ortaoyuncular'la sahneye koydu. Sırasıyla
2012 yılında Başkaldıran KurşuNkalem kitabı, 2015 yılında Kedittin Direniş
kitabı ve en son 1 Kasım 2019 tarihinde Gecedeste kitabı Ortaoyuncular
Yayınları tarafından yayımlandı.
ÖDÜLLERİ
1975 Montreal - En İyi Yabancı Yazar (Ce Fou De Gogol)
1980 Avni Dilligil - Jüri Özel Ödülü (Şahları Da
Vururlar)
1981 Tiyatro-81 - En İyi Erkek Oyuncu (Eski Moda
Komedya)
1987 Nokta Dergisi Doruktakiler (Muzır Müzikal)
1988 Ulvi Uraz Ödülü (İstanbul'u Satıyorum)
1988 Sanat Kurumu Ödülü (İstanbul'u Satıyorum)
1989 Avni Dilligil Ödülü (İstanbul'u Satıyorum)
1989 İsmail Dümbüllü Ödülü
1989 Nasrettin Hoca Mizah Ödülü
1989 Kültür Bakanlığı Jüri Özel Ödülü
1991 Nokta Dergisi Doruktakiler (Kahraman Bakkal
Süpermarkete Karşı kitabı ile)
1993 Avni Dilligil - En Özgün Oyun (Şu Gogol Delisi)
1993 Altın Objektif Ödülü
1994 İsmail Dümbüllü Ödülü (Seyircili Seyir Defteri ve
Kırkambar-Gece Tiyatrosu kabare gösterisi
1995 Kültür Bakanlığı - En İyi Topluluk
1997 En Başarılı İletişimciler Ödülü - En İyi Deneme
Yazarı
2000 Avni Dilligil - En İyi Yönetmen (Fişne Pahçesu –
Çehov Lazdur Laz Kalacaktur)
2001 Avni Dilligil - En İyi Yazar (Sahibinden Satılık
Birinci El Ortaoyunu)
2001 Unima Geleneksel Türk Tiyatrosu’na Hizmet Ödülü
2002 Sanat Kurumu - En İyi Yazar
2002 Afife Jale - Muhsin Ertuğrul Ödülü
2004 Türsak Onur Ödülü (Pardon)
2004 Nokta Dergisi Doruktakiler
2005 Deneme Sahnesi - En İyi Erkek Oyuncu
2005 Nasrettin Hoca Altın Eşek Gülmece Ödülü
2006 Mizah Üretenler Derneği - En İyi Senaryo (Pardon)
2007 İsmet Küntay Ödülü - En İyi Oyun Yazarı (Fername)
2007 Altın Sayfa Son Beş Yılın En İyi Mizah Kitabı
(Elveda SSK)
2009 İsmet Küntay Ödülleri - En İyi Yapım, En İyi
Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu (2019)
2009 İTÜ En İyileri Seçiyor - En İyi Erkek Oyuncu
Ödülü, En İyi Tiyatro Oyunu Ödülü (2019)
2010 Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları-En
İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Fername)
2011 İstanbul Mizah Tiyatrosu Ustalara Onur Ödülü
2011 Terakki Vakfı Onur Ödülü
2011 Karadeniz Vakfı - Tiyatro En İyi Erkek Oyuncu
Ödülü
2012 İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri - En İyi Yapım
(Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği)
2016 Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri - Onur
Ödülü
21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri
Onur Ödülü
KİTAPLARI
Dündeste, 2020
Gecedeste, 2019
Kedittin Direniş, 2015
Başkaldıran KurşuNkalem, 2012
FerhAntoloji, 2011
Seçme Sapan Şeyler, 2010
Karagöz ile Boşverin Beni, 2008
Elveda SSK, 2005
Hacı Komünist, 2005
Eşeğin Fikri, 2005
Rum Memet, 2002
Kalemimin Sapını Gülle Donattım, 2001
Haldun Taner Kabare, 2000
Denememeler, 1998
Falınızda Ronesans Var, 1998
Düşbükü, 1997
Oteller Kitabı, 1996
Ayna Merdiven, 1996
İngilizce Bilmeden Hepinizi I Love You, 1994
Güle Güle Godot, 1993
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, 1991
Gündeste, 1985
Afitap'ın Kocası İstanbul, 1982
Şahları da Vururlar, 1981
Kazancı Yokuşu, 1977
OYUNLARI
Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi? (Prömiyer: 10 Şubat
2017)
Masal Müfettişi (Prömiyer: 22 Şubat 2013-...)
Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği (Prömiyer: 15 Mart
2012-...)
İşsizler Cennete Gider (Prömiyer 2010-...)
Ruhundan Tramvay Gecen Adam (2010-2011) Karl Valentin,
Ferhan Şensoy
2019 - Bilimsiz, Kurgusal Güldürü 2009-2010)
(prömiyeri: 24 Ocak 2009, Cumartesi 20.00)
Boşgezen ve Kalfası (2008-2009)
Fername 2007-2009
Kötü Çocuk 2007 - Ali Çatalbaş
Aşkımızın Son Durağı 2006
Kiralık Oyun 2005
Uzun Donlu Kişot 31 Mart 2004-2005
Beni Ben mi Delirttim? 24 Ekim 2003
Biri Bizi Dikizliyor 2002-2003
Kahraman Osman 2002-2003
Kökü Bitti Zıkkım Zulada 29 Kasım 2001-2002
Sahibinden Satılık 1. El Ortaoyunu 9 Şubat 2001-2002
Fişne Pahçesu 2000-2002
Şu An Mutfaktayım 12 Mart 1999-2000
Parasız Yaşamak Pahalı 14 Ocak 1999-2000
Çok Tuhaf Soruşturma 13 Mart 1998-2000
Haldun Taner Kabare 1997-1998 - Haldun Taner
Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri 1996 - Anca
Visdei, Ferhan Şensoy
Felek Bir Gün Salakken 1995
Üç Kurşunluk Opera 1995-1996
Şu Gogol Delisi 1994-1996
Kırkambar-Gece Tiyatrosu 1994
Seyircili Seyir Defteri 1994-1995
Köhne Bizans Operası 1993
Parasız Yaşamak Pahalı 1993
Güle Güle Godot 1992-1993
Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu 1991 - Cihan Öksüz
Yorgun Matador 1990-1991 - Pierre-Henry Cami
Kahraman bakkal süpermarkete karşı 1990-1991
Soyut Padişah 1989-1990
Don Juan ile Madonna 1988-1989 Anca Vısdeı
Ferhangi Şeyler 1987-...(sürüyor)
Keşanlı Ali Destanı 1986 - Haldun Taner, Yönetmen:
Ferhan Şensoy (İstanbul Şehir Tiyatroları)
İçinden Tramvay Geçen Şarkı 1986 - Karl Valentin,
Ferhan Şensoy
Muzır Müzikal 1986
Eşek Arıları 1986 - Aristophanes
Hayrola Karyola 1985-1986
Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri ve ötekiler 1983
Kiralık Oyun 1983
Eski Moda Komedya 1983 - Aleksiev Arbuzov
Anna'nın 7 Günahı 1983-1984 - Bertolt Brecht
En Büyük Romülüs Başka Büyük Yok 1982 - Friedrich
Dürrenmatt, Ferhan Şensoy
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı 1981-1983 Şeref
İstanbul'u Satıyorum 1980-1985
Şahları da Vururlar 1980-1985
Dedikodu Şov 1979 (kabare gösterisi)
Kukla 1979 (kabare gösterisi)
Kuklacı 1979 (kabare gösterisi)
Dur Konuşma Sus Söyleme 1976
Ce Fou De Gogol 1975
Harem Qui Rit 1975
FİLMLERİ
Muhalif Başkan-(2013)
Son Ders: Aşk ve Üniversite - Saffet Ercan Hoca (2008)
Pardon - İbrahim (2004) (Şensoy'un senaryosu)
Şans Kapıyı Kırınca - Presidente Carlos ve Kuddusi
Yurdum (2004)
Büyük Yalnızlık (1989)
Bir Bilen (1986)
Parasız Yaşamak Pahalı (1986)
Köşedönücü - Köşedönücü (1985)
Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977)
Aşk Dediğin Laf Değildir (1976)
TELEVİZYON
DİZİLERİ
İşler Güçler - Final bölümü (2013)
Boşgezen ve Kalfası - Boşgezen (1995)
Varsayalım İsmail - İsmail (1991)
Şey Bey - (1986)
Köşe Dönücü - Köşedönücü (1984)
Sizin Dersane - Adnan Pazarlama (1979)
Evdekiler (1978)
Giyim Kuşam Dünyası (1978)
Bizim Sınıf (1978)
Caniko (1976)
TELEVİZYON
FİLMİ
Aktör Eskisi (2004)
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen şikayet etti, ifadeleri alındı iddiası
- Meteoroloji tarih de vererek uyardı
- Yiğit Bulut'tan Naci Ağbal'a ağır ima!
- Davutoğlu: Beni korkutuyor, herkesi uyarıyorum!
- İstanbul Barosu'ndan Özlem Zengin açıklaması
- İYİ Partili Çıray’dan iktidara Pervin Buldan sorusu
- Diyanet aza sebat istedi
- Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
- Yazarımız Ataol Behramoğlu'ndan, Akşener'e çağrı
- Altan Tan: Arşivde kalacağı söylenmişti
Video Haberler
- Salgına rağmen ziyaretçi akınına uğradı
- Bu görüntüler Saray'da kaydedildi! Çok sert tepki
- Dikkat! 15 dakikada bulaşıyor
- İETT otobüsünde ''su saati'' alarmı
- Başkent'te çıkan yangında gıda deposu küle döndü
- Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı
- Dünyaca ünlü kebapçıya büyük şok
- İktidarın Aynı gemideyiz sözüne yurttaştan olay yanıt
- AKP'deki skandal görüntülere çok sert tepki
- Covid-19 şehidi sağlık çalışanları için fidan dikti
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen şikayet etti, ifadeleri alındı iddiası
- Meteoroloji tarih de vererek uyardı
- Yiğit Bulut'tan Naci Ağbal'a ağır ima!
- Davutoğlu: Beni korkutuyor, herkesi uyarıyorum!
- İstanbul Barosu'ndan Özlem Zengin açıklaması
- İYİ Partili Çıray’dan iktidara Pervin Buldan sorusu
- Diyanet aza sebat istedi
- Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
- Yazarımız Ataol Behramoğlu'ndan, Akşener'e çağrı
- Altan Tan: Arşivde kalacağı söylenmişti