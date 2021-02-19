Tiyatro ve sinema sanatçısı Toygun Ateş hayatını kaybetti
Film çekimi için bulunduğu Malatya'da bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edilen tiyatro ve sinema sanatçısı Toygun Ateş, 66 yaşında hayatını kaybetti.
"Gizemli Köy" isimli filmin çekimleri için Malatya'da bulunan tiyatro ve sinema sanatçısı Toygun Ateş, rahatsızlanınca Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs testi yapıldı.
6 Şubat'ta test sonucu pozitif çıkan Ateş, durumunda iyileşme olmayınca tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edildi.
Ünlü oyuncunun tedavisi sürerken, bugün öğle saatlerindedurumu ağırlaştı. Organ yetmezliği olduğu da oraya çıkan Toygun Ateş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
İnönü Üniversitei Turgut Özal Tıp Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda cihaza bağlı entübe olarak hastanemizde tedavi görmekte olan tiyatro sanatçısı Toygun Ateş vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Toygun Ateş 9 gündür hastanemizde tedavi görmekteydi" denildi.
TOYGUN ATEŞ KİMDİR?
2 Haziran 1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında Mağlup Edilemeyenler filminde Gazete Çalışanı rolünü üstlenerek başladı. O yıldan itibaren 100’den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı.
ROL ALDIĞI DİZİLER
"Ver Elini Aşk" (Asım Dede, 2017)
"İçerde" (Kareaçık, 2016)
"Sevda Kuşun Kanadında" (Arif’in Dedesi, 2016)
"Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası'" (İbrahim, 2015)
"Muhteşem Yüzyıl: Kösem" (Sofu Sinan Paşa, 2015)
"Şeref Meselesi" (Basri, 2014)
"Çırağan Baskını" (Sir Henry Layard, 2014)
"Ağlatan Dans" (Rüstem Ağa, 2014)
"Kaçak" (2013)
"Güzel Çirkin" (2013)
"Huzur Sokağı" (Hikmet, 2012-2013)
"Fatmagül'ün Suçu Ne?" (Emin, 2010-2011)
"Papatyam" (Nuri, 2011)
"Aşk-ı Memnu" (Gemi Kaptanı, 2009)
"Perihan Abla" (1986)
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