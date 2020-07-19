Tiyatro yaşasın diye sahnedeler...

19 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Tiyatro Sporu dedikleri doğaçlama gösterisi Fatih Pestil’in eğitmenliğinde ve moderatörlüğünde sahneleniyor. 2017 yılında kurulan Deli Sanat Doğaçlama Kampanyası tüm tiyatrolar gibi bir krizin içinde...

Pestil, gelin destek olun, tiyatro yaşasın diyor ve ekliyor: “Deli Sanat, pandemi süreci itibarıyla tüm ülkedeki tiyatrolar gibi büyük bir krize sürüklenen tiyatromuz yaşasın diye, bu Doğaçlama Tiyatro gösterisi TİYATRO SPORU ile tüm tiyatro severleri dayanışmaya davet ediyoruz. Bu kentin tiyatrosuna sahip çıkın...

Cer Modern, seyircilerine tüm sağlık koşullarını sunuyor ve bu koşullara göre bir seyir kalitesi sağlıyor... Tüm Seyircilerimizi / Oyun arkadaşlarımızı oyunumuza, yine yeniden, birlikte oynamak için bekliyoruz... Dünyanın ve ülkenin gerçeklerine gelin mizahla ve doğaçlama tiyatroyla bir bakalım...

Şimdi bir ülkenin koca koca yangınlarına kanal kanal su değil, varil varil sanat taşımak gerek! İnteraktif gerçekleşen gösteride, seyirciler verdikleri yönelimlerle oyunlara yön verip, bu eğlenceye ortak oluyor.

Pestil, “Kahkaha ve eğlence garanti” diyor. Oyunda, Aslı Karatekelioğlu, Berdan Kurt, Damla Bayar, Ecem Yiğiter, Emre Dalarslan, Emre Yılmaz, Mert Şehun rol alıyor.

TİYATRO SPORU...

Modern Doğaçlama Tiyatro’nun dünyadaki en yaygın ve en keyifli oyun biçimlerinden biridir. Tiyatro Sporu gösterisi, oyuncuların takımlara ayrılıp birbirleriyle “Müsabaka” yapması mantığına dayanır.

Her iki takım tarafından, o anda doğaçlama oynanan bu oyunların önceden belirlenmiş, kendine özgü kuralları bulunmaktadır. Bu oyunlar, seyirciden alınan bir çıkış noktası/öneri/fikir/ yönelim doğrultusunda şekillenir.

Seyirci her oyunun sonunda izledikleri bu doğaçlama oyunlara puan verir. Gösterinin sonunda bu puanlar toplanır ve ortaya bir galip ya da bir mağlup çıkar. Her iki takımın da puanları eşitse gösteri beraberlikle sonuçlanır.