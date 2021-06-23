'Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi' kamudan paydaşlarla çalışmalarına başladı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 16:51

Pandemi döneminin başından bu yana Türkiye’nin her bölgesinden tiyatro emekçilerinin hak temelli mücadelesini, kamu kurumları nezdinde sektörün diğer STK’larıyla birlikte yürüten 'Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi', sektör sorunlarının temelini oluşturan meslek tanımlamaları ve meslek standartlarının oluşturulması üzerine kamudan paydaşlarla çalışmaya başladı.

31 Mayıs’ta Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve 'Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi'nin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

'Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi'nden yapılan açıklamada, "Tiyatro sektörünün tüm bileşenlerinin tanımlamalarını, sosyal ve ekonomik şartlarını iyileştirmeyi, meslek standartlarını oluşturmayı amaçlayan çalışmalar, tüm paydaşların katkı sunmasına yönelik çalıştaylarla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

TİYATROMUZ YAŞASIN İNİSİYATİFİ NEDİR?

Pandemi döneminin başında, bağımsız tiyatroları sosyal ve ekonomik çöküntüden kurtarabilecek, yaşamasını sağlayabilecek 7 maddelik talepleri içeren “Tiyatromuz Yaşasın” başlıklı kampanyanın 35 bine yakın imzayla desteklenmesinin ardından, Türkiye’nin her bölgesinden 600’e yakın bağımsız tiyatro ve tiyatrocunun gönüllü katılımıyla Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi olarak hareket etmeye başladı.

İnisiyatif, tüm bölgelerden de temsilcilerin seçilerek gönüllü olarak görev aldığı 13 kişiden müteşekkil Yürütme Kurulu ile tiyatroların temsiliyetini üstleniyor, hak temelli mücadelesini kamu otoriteleri nezdinde yürütüyor; sektörün, bu zorlu süreçten sağ çıkmasının ötesinde kayıt altına alınıp her türlü sosyal güvence, teşvik ve tesis edilecek bir Tiyatro Yasası ile AB standartlarına uyumlu bir sektör haline gelmesini hedefliyor.