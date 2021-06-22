Sanatçı İlkay Akkaya: Toplum müzikten değil, faşist zihniyetten rahatsız

22 Haziran 2021 Salı, 15:04

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da düzenlenen kabine toplantısının ardından yeni normalleşme kararlarını açıkladı. Erdoğan, bu açıklaması sırasında, "Müzikle ilgili sınırlamayı daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.



Erdoğan’ın bu sözü sosyal medyada sanatçıların tepkisine yol açtı. Bir tepki de sanatçı İlkay Akkaya'dan geldi.

"TOPLUM MÜZİKTEN DEĞİL, FAŞİST ZİHNİYETTEN RAHATSIZ"

Akkaya, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kendi çıkarları söz konusu olduğunda büyük kalabalıklar toplayarak salgının daha da büyümesine neden olanların müzikle ilgili aldıkları bu karar tabii ki halk sağlığıyla açıklanamaz. Milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi verirken, ülke tam anlamıyla yangın yerine dönmüşken toplum müzikten değil ama gittikçe pervasızlaşan ve insan haklarını sürekli ihlal eden faşist zihniyetten rahatsız."