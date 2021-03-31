“Tiyatronun Bugünü ve Geleceği” Çiğli’de konuşuldu

31 Mart 2021 Çarşamba, 12:10

“Salgın Döneminde Dijitalleşen Sanat ve Tiyatro” söyleşisi, Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu’nda düzenlendi. Teknolojinin ve dijitalleşmenin, tiyatro üzerindeki etkilerinin tartışıldığı söyleşiye Prof. Dr. Hülya Nutku, Prof. Dr. Seda Kulluk Yerdelen, Deniz Turhan Hotiç, Melike Aslı Kılan, Selvinaz Aydoğan Çetiner ve Cenk Oral katılım gösterdi. Etkinlik, Çiğli Belediyesi ve Başkan Utku Gümrükçü’nün sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

"SANATSIZ GELECEK DÜŞÜNÜLEMEZ"

Sanatsız bir geleceğin düşünülemeyeceğini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Pandemi koşulları her alanı olduğu gibi sanatsal etkinliklerin biçim ve içeriğini de etkiledi. Salgın sebebiyle uzun süredir ara verdiğimiz kültür-sanat etkinliklerimizi dijital mecraya taşımaya başladık. Son olarak, Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında önemli bir söyleşi düzenledik. Birbirinden değerli konuşmacıların yer aldığı söyleşide, dijitalleşmenin tiyatro üzerindeki etkileri tüm boyutlarıyla ele alındı. Vatandaşlarımızın sanatla olan bağını kuvvetlendirmek için tiyatro ve diğer sanat dallarıyla ilgili çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. İçerisinden geçtiğimiz bu zorlu süreci, sanatsal etkinliklerin toplumumuza sağladığı moral ile geride bırakacağız” dedi.

EĞİTİMİN AKSAMAMASI İÇİN MÜCADELE

Tiyatro eğitimi anlamında salgına hazırlıksız yakalanıldığını belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Tasarımı Anasanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Selda Kulluk Yerdelen, “İlk başlarda sürecin bu kadar uzun süreceğini tahmin etmemiştik. O süreçte teorik derslerimizi çevrimiçi olarak verdik. Pratik derslerimizi ertelemek zorunda kaldık. Topluluk hissinin yok olmasından kaynaklı öğrencilerde meydana gelen kırılganlığı ve motivasyon eksikliğini engellemek için çok fazla çalıştık. Bu zorlu günleri tamamen atlatıp alışık olduğumuz eğitim sürecine bir an önce yeniden kavuşmayı diliyorum” dedi.

"DİJİTALLEŞME AMAÇ DEĞİL ARAÇ"

Bir yıldır tiyatro için bir geçiş dönemi yaşandığını söyleyen dekor ve kostüm tasarımcısı Cenk Oral, “Dijitalleşme konusunu doğru anlamak ve konumlandırmak gerekiyor. Kostüm ve dekor tasarımlarında biz de teknolojinin sağladığı imkanlardan yararlanıyoruz. Ancak dijitalleşme tiyatro için amaç değil bulunduğumuz şartlar itibarıyla bir araçtır. Tiyatro oyunları kesinlikle oyuncu ve izleyicinin bir arada bulunduğu, duygu geçişinin sağlanabileceği ortamlarda icra edilmelidir” dedi.

TİYATRO SİNEMALAŞMAMALI

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan fotoğraf sanatçısı Selvinaz Aydoğan Çetiner, “Salgın, yaşam politiklerimizi bireysel ve sosyal olarak direk etkiledi. Bu süreçte tiyatronun sahnelerden dijital mecraya taşınması, tiyatronun içerisinde barındırdığı duygu yoğunluğunu azalttı. Tiyatroyu sinemalaştırdı. Tiyatronun tekrar sahnelere dönmesini ve yüz yüze gerçekleştirilmesini umut ediyorum” dedi.