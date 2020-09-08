TKH: Emekçiden alıp, sermayeyi ‘BES’lemeyi bırakın!
Türkiye Komünist Hareketi (TKH), BES'te biriken 154 milyar TL’nin ‘reel sektöre’ aktarılacağının açıklanması üzerine "Emekçiden alıp, sermayeyi ‘BES’lemeyi bırakın!" bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün konuşmada Bireysel Emeklilik Sistemi ile çalışanlardan toplanan paralar için “Fon tutarı 154 milyar TL’ye ulaşan bireysel emeklilik sisteminde yapılacak atılımlarla reel sektöre uzun vadeli düşük maliyetli kaynak sağlanabilecektir” demişti.
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Erdoğan'ın bu sözleri üzerine tepki gösterdi. TKH tarafından yapılan açıklamada, “BES’te biriken para, zaten devlet tahvilleri ve bonoları için kullanılmıştır” denildi, “Emekçiden alıp, sermayeyi ‘beslemek’ Türkiye’nin yarınını, emekçi halkın alın terini satışa çıkarmak demektir!” ifadelerine de yer verildi.
TKH’nin “Komünistler diyor ki” bültenindeki açıklamanın tamamı şöyle:
“Emekçiden alıp, sermayeyi ‘BES’lemeyi bırakın!
“Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni” etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) biriken 154 milyar TL’nin Varlık Fonu’na devredilerek ‘reel sektöre’ aktarılacağını açıkladı.
18 yılda özelleştirmedik kurum, satılmadık liman, yol, orman bırakmayan AKP iktidarı, şimdi de patronlara emekçilerden zorla kesilenleri aktarıyor!
Üstelik, bu da yetmezmiş gibi BES’te biriken para, zaten devlet tahvilleri ve bonoları için kullanılmıştır!
Bu tahvil ve borçlar, patronlar için kredi kaynağı ve teşvike hali hazırda dönüşmüş durumdadır! Bu borçlanma araçlarının satılarak yeniden borçlandırılması büyük bir krizin habercisi olacaktır!
Emekçiden alıp, sermayeyi ‘beslemek’ Türkiye’nin yarınını, emekçi halkın alın terini satışa çıkarmak demektir!
Emekçilerin parasını gasp edenleri tanıyın!
Emekçilerin birikimlerine el konulmasına hayır!”
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