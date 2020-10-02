TKH: Sağlık Bakanı derhal istifa etmelidir!
Komünistler, Bakan Fahrettin Koca'yı "Sağlık Bakanı, halkın sağlığını tehlikeye atmıştır. Pandemi rakamlarını halktan saklamak suçtur!” diyerek istifaya çağırdı.
Her koronavirüs vakasının hasta kabul edilmediğini ve günlük olarak açıklanan Covid-19 verilerinde sadece semptom gösteren kişilerin yer aldığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya komünistlerden istifa çağrısı geldi.
Türkiye Komünist Hareketi'nin (TKH) yazılı açıklamasında, salgınla mücadelede başarısız olan AKP iktidarının, başarısızlığını örtmek için rakamları ‘ulusal çıkar’ kılıfı altında sakladığı belirtildi.
Açıklamada, “Sağlık Bakanı, halkın sağlığını tehlikeye atmıştır. Pandemi rakamlarını halktan saklamak suçtur!” ifadelerine yer verildi.
TKH tarafından, “Sağlık Bakanı istifa et!” başlığı ile yayımlanan açıklamanın tamamı şöyle:
“Koronavirüs rakamlarını uluslararası Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre yayınlamayıp, tersine başarısızlığı örtmek için saklayan Sağlık Bakanı derhal istifa etmelidir!
Testi pozitif olmasına rağmen belirti göstermeyen vakaları hastalıktan saymayan ve istatistiklere yansıtmayan bir politika salgının yayılmasının da başlıca nedenidir.
Salgının yayılmasını bir türlü önleyemeyen AKP, bu başarısızlığını, rakamları saklayarak şimdi de “ulusal çıkar” kılıfıyla örtmeye çalışmaktadır.
Sağlık Bakanı, halkın sağlığını tehlikeye atmıştır. Pandemi rakamlarını halktan saklamak suçtur!”
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