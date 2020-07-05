TKH: 'Yağma ve soygun son bulmalıdır! Şehir Hastaneleri devletleştirilmelidir!'

05 Temmuz 2020 Pazar, 00:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışında yaptığı konuşmada, "Şehir hastanelerimiz Avrupa'da bir numara, dünyada ise sıralıdır. Bu hastanelerimiz sağlık turizminde ciddi bir çekim alanı olacaktır" dedi.



Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Erdoğan'ın şehir hastaneleri ile ilgili yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştirerek, Şehir Hastaneleri'nin arka planınıda büyük bir rant ve soygun planı olduğunu açıkladı.

TKH, Erdoğan'ın Şehir Hastaneleri ile ilgili bu rant ve soygun planına dair herhangi bir eleştirileri 'Bunlar hastaneye karşılar' diyerek karşıladığını vurguladı ve ekledi; Kimse “hastaneye ne gerek var” demiyor “Şehir Hastanelerindeki büyük soyguna hayır” diyor! açıklamasında bulundu.

TKH'nın açıklamasının tam metni şu şekilde;

"Erdoğan, Şehir Hastanesi açılışında "Şehir hastanelerimiz Avrupa'da bir numara, dünyada ise sıralıdır. Bu hastanelerimiz sağlık turizminde ciddi bir çekim alanı olacaktır" demiştir.

Ama Erdoğan Şehir Hastaneleri’nin arkasındaki soygunu ve peşkeşi anlatmamaktadır. Eleştirileri “Bunlar hastaneye karşılar” diye karşılayarak gerçekleri ters yüz ediyorlar. Bugün şehir hastanesi adıyla büyük bir soygun ve yağma düzeni kurulmuştur!

Bir şehir hastanesinin ortalama kirası yıllık 1 milyar lira, yapım maliyeti ise yine yaklaşık 1 milyar liradır. 1 yıllık kira bedeline bir hastane yapılabiliyorsa; 25 yıl boyunca devlet adına müteahhitlere kira vermek niye?

Bu yetmezmiş gibi, güvenlikten yemeğe, görüntüleme hizmetlerinden çamaşırhaneye kadar tüm iş ve hizmetler de müteahhitlere verildi. Yani bu kalemler için devlete ayrı ayrı fatura kesilecek. Yani 25 yıl boyunca kesecekleri faturaları halk ödeyecek!

Bu da yetmiyor, kira bedelleri dolar üzerinden ödeniyor.

Kimse “hastaneye ne gerek var” demiyor “Şehir Hastanelerindeki büyük soyguna hayır” diyor!

Şehir Hastaneleri derhal devletleştirilmelidir! Soyguncu ve yağmacı müteahhitlerinin elinden kurtarılmalıdır!"