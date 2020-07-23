TKH yeni amblemini duyurdu: Orak-çekiç işçi sınıfını, kızıl yıldız Partiyi temsil edecek

23 Temmuz 2020 Perşembe, 17:49

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Parti amblemi ile ilgili bir duyuru yaptı. Duyuruda parti ambleminin, TKH Parti Kongresi aldığı kararla dünya işçi sınıfının ve komünist hareketin simgesi olarak değiştirildiği belirtilirken, Parti ambleminin kızıl bayrak üzerine orak-çekiç ve kızıl yıldız olarak belirlendiği ifade edildi.

Merkez Komitesi imzasıyla yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“2020 yılı, Partimizin kuruluşunun 100. Yılı.

10 Eylül 1920’de Bakü’de Mustafa Suphi ve yoldaşları tarafından kurulan Partimizin 100 yıllık mücadele geleneği, adına yakışır bir şekilde bugün geleceğe taşınmaktadır.

Partimizin 100. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla TKH Parti Kongresi aldığı kararla, parti amblemimizi, dünya işçi sınıfının ve komünist hareketin simgesi olarak değiştirmiştir. Parti amblemimiz kızıl bayrak üzerine orak-çekiç ve kızıl yıldızdır. Amblemimizde orak ve çekiç emeği ve işçi sınıfını, kızıl yıldız ise Parti’yi temsil etmektedir.

Türkiye Komünist Hareketi, 2020 yılını Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunun yüzüncü yılı vesilesiyle atılım ve örgütlenme yılı ilan etmiştir.

100. yaşımızda yeni bir mücadele dönemini başlatıyoruz!

Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla ülkenin komünist partisinin saflarında örgütlenmeye çağırıyoruz!

Komünistleri orak-çekiç altında parti saflarına çağırıyoruz!

Gelenek sürüyor, Parti yükseliyor!”