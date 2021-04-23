TKİ'nin ilk güneş enerjisi santrali kuruldu
Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) bağlı Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde güneş enerjisi santrali (GES) kuruldu.
TKİ'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu GES'in kurumun ilk santrali olduğu belirtildi.
TKİ Genel Müdürlüğü ve I.P.C Mühendislik Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti arasında 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan sözleşmeye istinaden Manisa'nın Soma ilçesinde kurulan santral bir megavat kurulu güce sahip.
Santral ilk kez bugün 10.00 ile 13.00 arasında 3 saat süreyle test amaçlı enerji aktarımı yapacak.
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