TKİ'nin ilk güneş enerjisi santrali kuruldu

23 Nisan 2021 Cuma, 10:12

TKİ'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu GES'in kurumun ilk santrali olduğu belirtildi.

TKİ Genel Müdürlüğü ve I.P.C Mühendislik Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti arasında 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan sözleşmeye istinaden Manisa'nın Soma ilçesinde kurulan santral bir megavat kurulu güce sahip.

Santral ilk kez bugün 10.00 ile 13.00 arasında 3 saat süreyle test amaçlı enerji aktarımı yapacak.