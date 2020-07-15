TKP'den 15 Temmuz açıklaması: "Bu vahşet düzenini yıkmak için omuz verin

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:58

Türkiye Komünist Partisi'nin "Bu düzen gericilik ve vahşetten başka bir şey üretmiyor" başlıklı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Dört yıl önce 15 Temmuz akşamı Türkiye bir darbe girişimine tanıklık etti. Gülen cemaati denilen gerici-dinci örgütlenmenin devlet kurumları ve silahlı kuvvetler içerisindeki unsurlarının harekete geçirildiği ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan kanlı bir girişimdi. Cemaat ve AKP, 15. yılına yaklaşan iktidar bloğunun belirleyen iki unsuruydu. 2000’li yıllarda emperyalizmin yönlendirmesi ve sermayenin onayıyla Cumhuriyet'in tasfiyesine birlikte imza attılar. Elbirliğiyle ülkeyi her anlamıyla bitirdiler. Ülkenin bittiği yerde birbirlerine düştüler.

15 Temmuz’un hemen sonrasında ülkenin komünist partisi olarak bu darbe girşimi karşısında “Görev Başına” başlıklı çağrımızda halkın örgütlü gücünü yaratmaktan başka bir çıkış yolu olmadığını ifade etmiştik.

Geçen dört yıl içinde başka bir darbe girişimi yaşanmadı belki ama düzenin vahşeti ve yozlaşması katlanılmaz bir hal aldı. Geçen dört yıl içinde Fethullah cemaatinin devlet içerisindeki unsurları, tasfiye edilmekle AKP'yle yeni bir uzlaşma tesis etmek arasında tercihe zorlandı ama devlet ve iktidar bloğundaki gerici dinci örgütlenme gerilemedi, tersine yaygınlaştı. Gericilik siyasetteki hakimiyetini artırdı, hatta düzen siyasetinin bütünü, iktidarından muhalefetine gericilikte birleşti.

Bugün 15 Temmuz 2020 ve Türkiye’nin Komünist Partisi olarak emekçi halkımız, size sesleniyoruz: Boyun eğmeyin. Vahşetin kaynağı bu gerici düzeni yıkmak için omuz verin".



