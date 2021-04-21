TKP’li Kemal Okuyan'dan 'aşıda patent' çıkışı: Hepimiz aynı gemideyiz diyecekler

21 Nisan 2021 Çarşamba, 15:18

Leyla Kılıç'a konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Salgın karşısında insanlığın en etkili silahı aşı. Hepimiz aynı gemideyiz diyecekler bir yandan da aşılara bir avuç zengin ülke el koyacak. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Sağlığa para bulaşmamalı" düşüncesini dile getirdi. TKP'li Kemal Okuyan, aşı patentinin dünya sağlığı için bir tehlike olduğuna vugu yaptı ve hastalığın en etkili silahı olan aşı için kurulan 'benim' algısının yıkılması gerektiğini söyledi.

"HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ DİYECEKLER"

“Aşının işe yaramasının tek çaresi yaygın üretilmesi ve eşit dağıtılması” diyen Okuyan, şunları kaydetti: Salgın çok acil bir durumu ortaya çıkardı. Yalnızca aşı meselesi değil özel hastanelerin varlığı korona ile mücadeleyi sekteye uğrattı. Aşı çok daha özel bir konu. Salgın karşısında insanlığın en etkili silahı aşı. Dünyada bir yandan global küreselleşme gibi palavra sıkacaklar, hepimiz aynı gemideyiz diyecekler bir yandan da aşılara bir avuç zengin ülke el koyacak. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu aşılar insanlığın ortak bilimsel çabalarının ürünü. Hiçbir şirket ‘tek başıma bunu buldum’ diyemez. ‘Benim mülkiyetimde’ diyorlar, bunu kabul edemeyiz. Patent Yasası olmasaydı aşı uygulaması çok daha yaygın olacaktı.

'AŞIDA PATENTE HAYIR' KAMPANYASI

TKP’nin inisiyatifiyle dünya komünist ve işçi partileri “Aşıda patente hayır!” başlığıyla ortak bir açıklama yayımlandığını ve imza kampanyasının sürdüğünü anımsatan Okuyan, sözlerini şöyle tamamladı:

Türkiye’de de bir imza kampanyası başlattık. Bizim dışımızda benzer yaklaşımlara sahip partiler de var. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Diğer partilerle de görüşüyoruz. Bu sadece TKP’nin meselesi değil, insani ve yaşamsal bir mesele. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı’na özel hastane sahibi birini atayan zihniyetin salgını yönetmesi imkansızdı. Sağlığa para bulaşmamalı.

TKP'li Okuyan, bu yılki 1 Mayıs’ın gündeminde pandemide emekçi halkın yaşadığı ekonomik ve sağlık sorunlarının olacağını belirtti.