TKP’li Okuyan: 'Virüs üç noktada yayılıyor'

14 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, önceki gün partisinin 100’üncü yıl etkinliğinde konuştu. Okuyan, salgının yayıldığı üç temel nokta tespit ettiklerini ve bunların; işyerleri, toplu taşıma araçları ve hastaneler olduğunu söyledi.

TKP bir hafta boyunca sürdürdüğü 100’üncü yıl kutlamalarını 12 Eylül Cumartesi günü YouTube üzerinden yapılan canlı yayın etkinliğiyle sonlandırdı. Son etkinlik olarak İstanbul Kadıköy’de bulunan Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nden yurttaşlara seslenen TKP’liler koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

TKP Genel Sekreteri Okuyan, salgının yayıldığı 3 temel alan tespit ettiklerini belirterek, bunların özellikle kapalı işyerleri, toplu taşıma araçları ve hastaneler olduğunu ifade etti. Okuyan, salgının başlangıcında zorunlu üretim hariç tüm üretimin durdurularak ülkenin karantinaya alınması gerektiğini ve bu sayede kısa süre içinde virüsün boğulabileceğini belirterek, “Madem karantinayı beceremediniz, salgın döneminde kârlarına kâr katan patronlara önlem aldırmalısınız. Şu anda birçok fabrikada hastalanan işçiler evlerine gönderiliyor, o işçilerin yanı başında çalışan işçiler çalıştırılmaya, sömürülmeye devam ediyor” dedi.

İkinci alan olarak toplu taşımaları işaret eden Okuyan, “Bir ülkenin rezervleri neye yarar? Kötü günde kullanmaya yarar. Siz ne yaptınız? Dağıttınız o paraları patronlara kredi diye... Yıllardır borçlandınız, ülkenin kasası tam takır. Halbuki toplu ulaşım araçları çoğaltılsa risk azaltılır” diye konuştu.

“Tutturdular şehir hastaneleri diye. Devlet hastanelerini kapattılar” diyen Okuyan, “Belli bir yatak kapasitesinin üzerindeki hastaneler akılsızlıktır diye sürekli haykırdık. Halbuki bugün salgında çok daha fazla noktada belli ölçekte hastaneler olsaydı, ilk basamak koruyucu hekimlik hizmetleri doğru düzgün olsaydı, buralarda testler yapılsaydı salgın bu kadar çok yayılmazdı. Sağlık çalışanları yoğun bakımdaki hastalara bakarken önlem alıyorlar ama çıktıklarında nefes alabilecekleri, yemek yiyebilecekleri, çay içebilecekleri sağlıklı mekânlar yok” ifadelerini kullandı.