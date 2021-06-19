TKP'nin Ankara mitinginde konuşan Okuyan: Dinin siyasete karıştırılmasına sıfır tölerans

19 Haziran 2021 Cumartesi, 20:56

TKP Ankara Anıtpark'ta miting yaptı. HDP'ye İzmir'de yapılan saldırıya değinen Genel Sekreter Kemal Okuyan, "Hem vatan adına öldürüyor, hem din adına. Nasıl çıkacağız buradan? Dinin siyasete karıştırılmasına sıfır tolerans. İnsanların ibadetine, inancına karışamazsınız ama din işlerini siyasetten çıkarmazsanız daha çok cinayet işlenir" ifadelerini kullandı.

Miting alanında, sık sık "Boyun eğme memlekete sahip çık", "Şeriata faşizme karanlığa geçit yok", "Fabrikalar tarlalar siyasi iktidar her şey emeğin olacak" ve "Yağma yok sosyalizm var" sloganları atıldı.

Okuyan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Milliyetçilikten, dincilikten halk yararına hiçbir şey çıkmayacağını vurgulayan Okuyan, "Bu çete organizasyonların aynısı tarikat ve cemaatlerde örgütleniyor. Bunlar da vatan adına değil, din adına öldürüyor. Bu son katil ikisi birlikte, bir tarafı ÖSO'cu, bir tarafı bozkurt. Dinin siyasete karışmasına sıfır tolerans, herkesin inancı, ibadeti kendine. İnsanların inancına, ibadetine karışamazsınız ama dini devlet işlerinden ayırmazsanız daha çok cinayet işlenir, dinciliğe, milliyetçiliğe sıfır tolerans. Arka planda ne var, paranın gücü. Şimdi Sedat Peker konuşuyor, hangi zenginin hangi zenginin malına çöktüğünü anlatıyor. Orada anlatılmayan başka bir şey var. Sezgin Baran Korkmaz kim, bir patron. Say say girmediği iş, yemediği halt yok. Sezgin Baran Korkmaz Kürt bir patron, Digorlu. Digor'da durum ne, orada emekçiler büyük bir yoksullukla karşı karşıya. Orada çöktükleri emekçinin kanıdır, halkın tepesine çökmüşler. Bize ne patronların birbirlerinin malına çökmesinden, asıl suç halkın tepesine çökenlerdir. Mafya ona çökmüş, buna çökmüş, ölen işçiler ne olacak, onun hakkını kim arayacak? Bizler arayacağız!."

Temiz sermeye olamayacağını vurgulayan Okuyan, "Sermaye ile emekçiler arasında bir kan davası var, hep emekçiler ölüyor" dedi.

"İNCİRLİK'TEN DEFOLUP GİDECEKLER"

Okuyan, temiz patron aramak yerine emekçi halkın bir an önce örgütlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İlhakçılık, başka ülkelere asker yollamanın keskin bir bıçak olduğuna işaret eden Okuyan, "Biz bu ülkede yabancı, işgalci asker istemiyorsak, başka ülkelerde de olamayız. Ne işimiz var Suriye'de, ne işimiz var Libya'da? Bunu sormak bizim boynumuzun borcudur" ifadesini kullandı.

Okuyan, "Biz bu ülkede de yabancı asker istemiyoruz, ülkemizdeki üsler er geç kapacak. İncirlik'ten defolup gidecekler" diye konuştu.

Okuyan, Mustafa Kemal'in Osmanlıcılara, saltanatçılara yönelik sözlerine atıf yaparak, "Şimdi de, Türk Milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek, egemenlik ve saltanatını, isyan ederek kendi eline açıkça almış bulunuyor. Bu bir olupbittidir. Söz konusu olan; millete saltanatını, egemenliğini bırakacak mıyız, bırakmıyacak mıyız? Meselesi değildir. Mesele zaten olupbitti haline gelmiş bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu, mutlaka olacaktır. Burada toplananlar, Meclis ve herkes meseleyi tabiî görürse, fikrimce uygun olur. Aksi takdirde, yine gerçek gerektiği şekilde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir" alıntısında bulundu.

Okuyan, saltanat özlemcilerine yanıt vererek, bu kez emekçilerin sosyalizmin kurulacağına vurgu yaptı.

-SoL