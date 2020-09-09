TL, yanlış politikalar nedeniyle kuruş kuruş eriyor

09 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımlarına rağmen, dış kaynak sorunu, artan Covid-19 vakaları, Doğu Akdeniz’deki jeopolitik gerilim ve iç politikadaki kutuplaşma gibi sorunlar nedeniyle Türk Lirası’ndaki erime devam ediyor.

Ayrıca örtülü faiz artışı yapan Merkez Bankası’nın bu sıkılaştırma adımları da mali piyasa oyuncuları tarafından izlenmeye ve yeterliliği sorgulanmaya devam ediliyor. Para politikasının paradaki değer kaybını durduracak denli sıkı olmadığı endişeleri genişliyor. Bunun yanı sıra doların uluslararası piyasalarda da güçlenmeye başlaması TL’deki kaybı artırıyor.

‘MERKEZ ADIM ATAR’

Bu gelişmeler ışığında dolar, TL karşısında rekorunu dün de yeniledi. Dolar/TL dün gün içinde 7.4905 liraya kadar çıktı. Günü de 7.4900 lira seviyesinde kapattı. Avro/TL 8.8110-8.8400 arasında işlem görürken, Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı.

Dolardaki durumu yorumlayan Ünlü Menkul Değerler Araştırma Müdürü Murat Akyol, “Haftanın geri kalanında TL’deki değer kaybının diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden ayrışarak devam etmesi durumunda Merkez Bankası’nın buna ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı çekerek cevap verebileceğini düşünüyoruz” dedi. Öte yandan Fitch, Türkiye ekonomisi için 2020 yılı küçülme tahminini yüzde 3.9’dan yüzde 3.2’ye revize etti.

‘YABANCI’ ÇIKIYOR

Türkiye’deki mali piyasalarda sorunlar devam ederken, uluslararası yatırımcıların Borsa İstanbul’dan çıkışı da sürüyor. Bu yatırımcılar tür hisse senedi piyasasında ağustosta net 817 milyon dolarlık satış yaparken, yıl başından bu yana satışları 5.9 milyar dolara yükseldi.

Hisse piyasasında 2019’da yüzde 66 yabancı yatırımcıların payı, Reuters’in haberine göre geçen ay 3.3 yüzde puan düşüşle yüzde 51.6’ya geriledi. Yabancılar sadece hisse senedi değil, tahvil bono piyasasındaki varlıklarını da uzun süredir azaltıyorlar. l Ekonomi Servisi