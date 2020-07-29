TL’deki erime hızlandı

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Başlıca para birimleri karşısında değer kaybeden dolar, yaklaşık 10 yılın en kötü aylık performansını kaydetmeye hazırlanmasına rağmen TL karşısında değer kazandı.

Önceki akşam saatlerinde kısa süreliğine 6.97 seviyesine çıkan dolar/TL, hızlı bir şekilde 6.85 seviyesine geriledi. Dün ise güne 6.8815’ten başlayıp, öğlen saatlerinde 6.9786’ye kadar yükseldi. TL en fazla değer kaybeden gelişen piyasa parası oldu. Önceki akşam 8.2240 ile yeni zirvesini gören Avro/TL ise dün sabah saatlerinde 8.06’ya gerilese de yeniden 8.18’e çıktı. Avro, son 20 günde TL’ye karşı yüzde 2 artmış oldu.

Bunda koronavirüsün dünya genelinde kontrol altına alınamamasının yarattığı belirsizliğin ve Türkiye ile ABD arasındaki olası gerginlik beklentilerinin etkili olduğu belirtildi.

ENDİŞELER TETİKLEDİ

Bankacılar, ABD’de Türki-ye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle devam eden yaptırım sürecinin ve AB ile gerilen ilişkilerin TL’deki baskıyı artırdığını ifade etti. ABD’nin 1002 gündür tutuklu Osman Kavala’nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısı da bu endişeleri tetikliyor. Analistler göre ise yüksek cari açık ve artan enflasyon TL’nin temel zayıflıkları olarak öne çıkıyor. Mevcut döviz rejiminin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını söyleyen analistler, son iki günlük piyasa hareketlerinin “Merkez Bankası rezerv yeterliliklerine ve kur politikalarına olan endişeleri” yansıttığını belirtiyor.

Öte yandan, dolar başlıca para birimleri karşısında temmuzda yüzde 3.6 geriledikten sonra yaklaşık 10 yılın en kötü aylık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Dolar endeksi mayıs ortasından bu yana yaklaşık yüzde 7 geriledi. Diğer yandan, hafta başında 2 sıfır atılan BIST 100 endeksindeki kayıplar yüzde 3’ü buldu.

GRAMDA YENİ REKOR: 437 TL

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yılın başından bu zamana kadar yüzde 27 yükselirken dün 1.980.57 dolara çıkarak en yüksek seviyesini gördü. Yurtiçinde de gram altın yeni bir rekor kırarak 437 TL’yi gördü. 1.980 dolara kadar tırmanan altın fiyatları, kâr satışlarıyla birlikte 2 bin dolar sınırından döndü.

Öte yandan Goldman Sachs, 12 aylık altın fiyatları tahminini 2 bin 300 dolara yükseltti. l Ekonomi Servisi