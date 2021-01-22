TMO 400,000 ton ekmeklik buğday ithalatı ihalesinde teklifleri aldı

22 Ocak 2021 Cuma, 11:46

Ticaret kaynakları en düşük fiyatın navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 302 dolar olduğunu değerlendiriyorlar.

Ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre, söz konusu fiyat teklifi Bandırma limanına sevk edilecek 25,000 ton buğday için yapıldı.

Kaynaklar henüz bir alım yapılmadığını ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi. TMO nihai alım kararı öncesinde birkaç tur pazarlık yapıyor ve nihai fiyatlar genelde düşüyor.

Kaynak: Reuter