TMO toplam 400,000 ton buğday alımı için ihale açtı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yaklaşık 400,000 ton ekmeklik buğday ithalatı için uluslararası ihale açtı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2021 Salı, 08:50
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Avrupalı ticaret kaynakları ihaleye 19 Ocak'a kadar teklif verilebileceğini söylediler. Şartnamede sevkiyatın 26 Ocak ve 25 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılması istendi.

20,000 ton ile 60,000 ton arasında değişen miktarlarda alınacak ekmelik buğdayın sevkiyatı Derince, İskenderun, Mersin, İzmir, Bandırma, Tekirdağ, Samsun ve Trabzon limanlarına yapılacak.

Kaynak: Reuters



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