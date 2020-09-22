TMSF: Cem Uzan dava kazanmadı

22 Eylül 2020 Salı, 11:03

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF), Cem Uzan’ın Fransa’da Türkiye’ye karşı dava kazandığına ilişkin haberler üzerine bir açıklama yaparak, bunların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hukuki sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada, bugüne kadar sadece yurt dışından 430 milyon dolar ve 6 milyon avro tahsilat yapıldığı bildirildi.

Müflis İmar Bankası ile ilgili olarak Cem Uzan ve Uzan ailesinin üyelerine açılan davaların sürdüğünün belirtildiği açıklamada, “Uzan ailesinin Fransa’da devam eden tenfiz işlemleri kapsamında 07.05.2019 tarihinde, Cem Uzan’ın Fransa’daki malvarlıkları üzerine ihtiyati tedbir işlemi uygulanmış ancak söz konusu karar temyiz edilmiştir. 17.09.2020 tarihinde verilen karar ile Temyiz Mahkemesi tarafından Cem Uzan ve Hakan Uzan aleyhine bu ülkede mevcut tüm ihtiyati tedbirlerin Fransa’daki apartman dairesi hariç olmak üzere devamına karar verilmiştir.” denildi.

Fransa’daki apartman dairesine ilişkin tedbir ise daha önce örneğine rastlanmamış şekilde teknik sebeplerle iptal edildiği kaydedilen açıklamada, “Ancak akabinde TMSF’nin yurt dışındaki avukatları tarafından yapılan başvurular ile bu tedbirler yenilenmiştir. Son zamanlarda Uzan’ın Fransa da TMSF’ye karşı dava kazandığı şeklindeki haberler, bu apartman dairesi ile ilgili olup bu kararın halihazırda aleyhimize hukuki bir sonucu bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

POLONYA'DAKİ MAL VARLIKLARI

TMSF açıklamasında Uzan ailesinin Polonya’daki mal varlıklarıyla ilgili yapılan çalışmalar ise şöyle aktarıldı:

“Kurumumuz borçlusu Uzan Ailesinin yurtdışındaki varlıklarının Türkiye'ye getirilmesi amacıyla başlatılan hukuki işlemlerden son olarak, Polonya Mahkemeleri tarafından 14.09.2020 tarihinde verilen karar kapsamında; Uzan Grubu şirketlerinden Rumeli Çimento A.Ş’nin Polonya’daki iştiraklerinin muvazaalı bir şekilde değerinin altında Polonya’da kurulu Polska Energetyka Holding S.A. (PEH)’e satılmasına ilişkin olarak devam eden hukuki süreçler nedeniyle PEH iflas masasına yapılmış olan alacak başvurusu sonucunda tahsil edilmiş olan 1.846.108,48-EUR tutara ilaveten, 15.238.897,55-PLN talepli alacak başvurumuz da mahkemece kabul edilmiştir. Söz konusu paranın Türkiye’ye transferine dair işlemlere başlanmıştır. Yapılan hukuki mücadeleler sonucunda tahsilatlardan da görüldüğü gibi, TMSF’nin yurt dışında Uzan hakkında başlatmış olduğu dava ve takipler TMSF lehine devam etmektedir.”