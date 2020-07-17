TMSF'den FETÖ'nün gazete ve televizyonları hakkında karar
FETÖ Terör Örgütü'ne ait olduğu için el konulan medya kuruluşlarının lisans hakları ve teçhizatları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından toplam 53 milyon liraya ihale yoluyla satışa çıkarıldı.
FETÖ Terör Örgütü'ne ait olduğu gerekçesiyle el konulan gazete, televizyon, radyo ve ajanslarının lisans hakları ve teçhizatları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı. İhale yoluyla yapılacak satışta 27 kuruluş için toplam 53 milyon bedel belirlendi.
TMSF tarafından yapılan duyuruda; aralarında Samanyolu TV, Yumurcak TV, Cihan Haber Ajansı ve Burç FM’inde bulunduğu toplam 27 adet medya şirketininin makine, teçhizat, demirbaş, lisans, ve araçlarının ihale yoluyla satışa çıkarılacağı duyuruldu. 27 medya şirketi için toplam 53 milyon 830 bin lira muhammen bedel öngörüldü. Listedeki varlıklar için 27 Temmuz 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar teklif verilebilecek. Teklif verildiği takdirde teklif sahibine teklifinin uygun bulunup bulunmadığı bildirilecek.
Birden fazla teklif verilirse 28 Temmuz 2020 tarihinde 15.00’te TMSF’nin İstanbul adresinde istekliler arasında açık artırma yapılacak.
Video Haberler
- Yavaş liste yayınladı: Bunlar torpille işe girenler
- İBB Meclisi'nde kavga: Yürekleri varsa gelsinler
- Çiftçi: Ben zarar ettim bu işten, kim karlı çıktı?
- Erdoğan’ın memleketinde ‘Millet Bahçesi’ krizi
- Allah belasını versin dedl, alkışlar yükseldi
- Çukur dizisinde oynamıştı... Kura sonrası canından oldu
- CHP'li isim paylaştı! Bir skandal görüntü daha
- Kılıçdaroğlu'nun avukatından tazminat açıklaması
- İstanbul'da feci kaza! Kucağındaki bebekle yere savruldu
- Eskiden koyu AKP'liydim deyip ağzına geleni söyledi!