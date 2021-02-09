TOBB Hastanesi'nde 100'e yakın işçi ücretsiz izne gönderildi: “İşten atılma korkusu yaşıyoruz”
TOBB ETÜ (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) Hastanesi, 7 doktorun da aralarında bulunduğu 100’e yakın çalışanını 17 Mart’a kadar ücretsiz izne gönderdi. İşçiler şimdi işten atılma korkusu yaşıyor.
TOBB ETÜ Hastanesi’nde çalışan 7’si doktor, aralarında hemşire, diyetisyen ve eczacıların da bulunduğu 100’e yakın çalışanı ücretsiz izne gönderdiği öğrenildi. İşçilere imzalatılan tebligatta “17 Mart’a kadar ücretsiz izne ayrılmanız uygun görülmüştür” denildi. Tebligatta Cumhurbaşkanlığı Kararı’na atıfla, 4857 sayılı İş Kanunu'na eklenen geçici 10. maddenin 17 Ocak 2021 tarihi itibariyle 2 ay daha uzatıldığı da hatırlatıldı.
Koronavirüs salgını sırasında ‘pandemi hastanesi’ olarak ilan edilen hastanenin 680 çalışanı bulunuyordu. İsminin açıklanmamasını isteyen bir işçi ANKA Haber Ajansı’na “Pandeminin sert olduğu dönemde bizi çalıştırdılar, şimdi ‘ücretsiz izne gönderiyoruz’ diyorlar. Asıl işi istihdam yaratmak olan TOBB ülkemizin bu zor durumdan geçtiği sırada koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını 45 gün ücretsiz izne çıkardı. Bu sağlık çalışanlarına reva mı?” açıklamasını yaptı. Arkadaşlarıyla beraber 17 Mart sonrasında ne olacağını bilmediklerini dile getiren işçi, “İşten atılma korkusu yaşıyoruz” dedi.
GÜNLÜK 47 LİRA İLE GEÇİNECEKLER
Ücretsiz izne çıkarılan işçiler bu süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu’nun günlük 47 liradan ödediği, ayda 1410 liraya denk gelen para ile geçinecekler.
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