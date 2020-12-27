TOFAŞ, Daçka'yı devirdi!

Darüşşafaka Tekfen - TOFAŞ: 72 - 85

DHA
27 Aralık 2020 Pazar, 20:19
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SALON: Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Erşan Kartal, Mehmet Şahin, Musa Çetin
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Magette 13, Berk Demir 11, Andrews 17, Doğuş Özdemiroğlu 2, Jarret 14, Sinan Güler 8, Luther 3, Emircan Koşut 2, Erkan Veyseloğlu 1, Troy Selim Şav 1, Doruk Dora
TOFAŞ: Zubcic 18, Berkan Durmaz 7, Berk İbrahim Uğurlu 5, Simmons 13, Phillip 14, Christon 13, Purcell 9, Alihan Demir 4, Muhsin Yaşar 2, Berke Büyüktuncel, Batın Tuna, Ömer Yavaş
1. PERİYOT: 22-17
DEVRE: 35-44
3. PERİYOT: 56-65
5 FAULLE ÇIKANLAR: 34.12 Muhsin Yaşar (TOFAŞ), 35.41 Jareet, 38.42 Sinan Güler, 39.44 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, TOFAŞ'a 85-72 mağlup oldu.

 


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