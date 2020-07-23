Tofaş üretime iki hafta ara veriyor
Tofaş yıllık bakım nedeniyle üretime iki hafta ara verecek.
Tofaş yıllık planlı izin dönemi ve bakım çalışmaları nedeniye 30 Temmuz ile 13 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verecek.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre bu tarihler arasında nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları yapılacak.
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