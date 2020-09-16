TOFAŞ'ta koronavirüs test sonuçları belli oldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta son yapılan koronavirüs testlerinin tümünün negatif olduğu duyuruldu.

DHA
16 Eylül 2020 Çarşamba, 14:17
TOFAŞ'ta koronavirüs test sonuçları belli oldu
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta son yapılan koronavirüs testlerinin tümünün negatif olduğu duyuruldu.
TOFAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, takımın 2020-21 sezonu çalışmaları kapsamında ev sahipliği yapacağı 20. Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda oynayacağı hazırlık maçları öncesinde; A takım sporcuları, teknik ekip ve kulüp personelinin dün rutin Covid-19 PCR tarama testinden geçtiği kaydedildi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda yapılan testlerde tüm sonuçların negatif çıktığı belirtildi.


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