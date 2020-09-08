Tohumlar geleceğe atılıyor

08 Eylül 2020 Salı, 02:00

Bodrum’un geleceğini, geçmişinden kopmadan şekillendirmek ve gelecek nesillere üretken bir kültür bırakmak için çalışmaların sağlam adımlarla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün burada yapılan, küresel şirketlerin bizlere dayattığı ve hasta eden o hibritli tohumları satan kapitalist düşüncenin önüne geçmekteki ilk adımdır. Bizden önceki nesillerin binlerce yıldır biriktirdiği, gözü gibi saklayıp kiler köşelerinde sakladığı tohumları alacağız ve bu tohum merkezimizde Karaovamızın bağrında saklayarak gelecek nesillere aktaracağız. Tüm dünya şu gerçeği biliyor ve kabul ediyor; gıdayı kontrol ederseniz insanı kontrol edersiniz. Biz de diyoruz ki eğer üretimden vazgeçerseniz geleceğinizi kaybedersiniz” diye konuştu.