Tokaç’ın geç görevden alınmasının nedeni Cumhurbaşkanı’nın oğlu ve damadı ile olan yakın ilişkileri gösteriliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, görevden alındı. Tokaç’ın görevden alınmasında dört ildeki müzik korosu topluluklarından “Türk” isminin kaldırılması yönündeki kararın etkili olduğu belirtiliyor. Ayrıca Tokaç hakkında “görevi kötüye kullanmaktan” hakkında soruşturma başlatıldığı da ifade ediliyor.
Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç’ın, orkestralar ve yönetimlerinin hakkındaki şikâyetler ve Bakanın da bunlardan rahatsız olmasına rağmen ancak sekiz yıl sonra görevden alınmasının, 28 Nisan’daki orkestra şeflerinin de katıldığı toplantıdaki tartışmadan sonra kesinleştiği konuşuluyor. O toplantıda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, genel müdür ve şeflere neden proje üretilmediğini ve konser yapılmadığını sorduğu ve şeflerin, “özel projeler üretmek için bakanlığa başvurdukları ancak ‘bütçe yok’ yanıtını aldıklarını” ifade ettikleri söyleniyor. Bakan Ersoy’un, “salgın döneminde Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları’nın icraatlarını örnek gösterdiği” ve memnuniyetsizliğini belirttiği ifade ediliyor. Bu tartışmadan sonra Tokaç 1 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı. Tokaç Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın kurduğu Nun Vakfı okullarında akademik danışma kurulu üyeliği de yapıyor. Bu nedenle Tokaç’ın, “daha önce görevden alınmak istendiği ancak bu nedenle alınamadığı” da kulislerde konuşuluyor.
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