Tokat Almus'ta Alevi köyleri kırmızıyla işaretlendi

21 Ocak 2021 Perşembe, 18:08

Tokat’ın Almus İlçesi Almus Devlet Hastanesi Halk Sağlığı bölümünde filyasyon ekibinde çalışan doktor Ö.M.İ, Arısu Köyü'nden gelen bir yaşlı kadın hastanın köyünü bulmak için hasta yakını Ümit Erdoğdu’ya bir harita göndererek köyünün nerede olduğunu işaretlemesini istedi. Hasta yakını Ümit Erdoğdu haritada bölgedeki köylerin eski ve yeni isimlerinin altında sadece Alevi olan köy isimlerinin altında kırmızı yazı ile “Alevi” yazdığını gördü. Erdoğdu, “Bu ayrımcılık, kabul edilemez” dedi. Ümit Erdoğdu şu bilgileri verdi:

“Doktorun gönderdiği haritaya bir baktım, Alevi köyleri işaretlenmiş, üzerine kırmızı yazı ile ‘Alevi’ diye yazılmış. Doktoru tekrar aradım ‘Abi bu harita nasıl bir harita?’ diye sordum. ‘Bana bir arkadaşım attı, farkında değilim’ dedi. Haritanın altında Sağlık Bakanlığı yazıyor, nasıl böyle bir harita olur? Bu şekilde ayrıştırılmak, ikinci sınıf muamelesi görmek insanın zoruna gidiyor. Kim yaptı bu haritayı, böyle bir ayrımcı harita olabilir mi?”

BU BİLİNÇALTININ DIŞAVURUMU

Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı ve Pirsultan Abdal Kültür Derneği Tokat Şube Başkanı Muharrem Erkan “Hipokrat yemini etmiş bir tabip hastalarının etnik kökenini niçin merak eder, böyle bir ayrımcı harita hazırlar?” diye tepki gösterdi.

Erkan şu görüşlere yer verdi: “Yirmi birinci yüzyılda dünya ile, Avrupa ile bütünleşeceğiz diyerek devlet nüfus cüzdanındaki din hanesini kaldırdı. Alevi ayrımcılığı toplumda belli kesimlerin bilinçaltına yerleşmiş durumda. Bunu onaylamamız, kabul etmemiz mümkün değil, bu durum buzdağının sade görünen kısmı.”

ALEVİLİĞİ MERAK ETTİM

Cumhuriyet’e konuşan doktor Ö.M.İ ise Alevi kültürüne olan merakından dolayı böyle bir harita hazırladığını savundu. Ö.M.İ, şöyle konuştu:

“Ben küçüklüğümden beri saz çalarım, babam da saz çalar, Aleviliğe karşı bir ilgi duyarım. Onların yaşam tarzını ve kültürünü merak ederim, çocukluğumdan beri. Hep hayalim vardır, cemevlerine gidip bir dedenin yanında saz çalmak isterim. Alevi değiliz ama Alevi’lerle et ve tırnak gibiyiz, iç içeyiz. O haritayı da 2018 yılının yazında çizdim, toplum sağlığına ben yeni atandım, atanacağım kurma bilgi alıyordum. Haritayı gördüm, fotoğrafını çektim, acaba hangi köyler Alevi köyü diye çevreme sordum. Haritanın üzerine Alevi köylerini Alevi diye yazdım. Tamamen bireysel merakımdan dolayı bu haritayı yaptım, başka bir yerde de paylaşmamıştım. Olayın bu boyuta ulaşacağını düşünemedim, çok üzgünüm ve hatamın da farkındayım, hiç yapamamalıydım.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepkilerin ardından yazalı bir açıklama yapan Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "İlgili personel hakkında müdürlüğümüzce idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.