Tokat ve Amasya'da siyanürle altın çıkarılmaması için eylem yapmak isteyen yurttaşlar valilik engeline takıldılar

11 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

Tokat’ın Erbaa ile Amasya’nın Taşova ilçesinin bir bölümünü kapsayan bölgede siyanürle altın aranmasına izin verilmesinin ardından bölgede yaşayan halk sürece engel olmak için harekete geçti.

Taşova Çevre Platformu siyanür ile altın arama faaliyetinin durdurulması için topladığı 5 bin imzayı Amasya Valiliği’ne verdi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova Çevre Platformu üyesi Av. Kemal Aytaç, Av. Selim Saray ve platform sözcüsü Ali Rıza Ağış’ın görüşme talebini kabul etmedi.

Valilik İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebi ile bir gecede Amasya ve ilçelerinde her türlü etkinliği yasakladı.

Çevre Platformu’nun 10 kişi ile Anıt Meydanı’nda basın açıklamasına izin verilmedi.

Taşova Çevre Platformu üyelerinin siyanür ile altın aranacak köylerde halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları Amasya Valiliği’nin yasak kararına takıldı.

Avukat Kemal Aytaç “Yasaklar yüzünden çevremize, doğamıza bile sahip çıkamıyoruz. İki hafta önce birileri kapalı alanda insanlar üs üste parti kongresi yaptı. Yasak yok. 10 kişi ile basın açıklaması yapmamız yasak. Bu nasıl demokrasi. Ferman valinin köyler bizimdir. Dağlar, ovalar bizimdir, biz sonuna kadar sahip çıkacağız. Hiçbir güç bizim ormanlarımıza, sularımıza, yaşam alanlarımıza dokunacak etkinliklere karşı koymamızı, memleketimizi savunmamızı engelleyemez. Halkın valisi olmak zordur, meşakkatlidir, cesaret ister” dedi.