Tokat ve Amasya'da siyanürle altın çıkarılmaması için eylem yapmak isteyen yurttaşlar valilik engeline takıldılar
Tokat’ın Erbaa ile Amasya’nın Taşova ilçesinde siyanürle altın aranmasını protesto etmek isteyen halka valilikten yasak geldi.
Tokat’ın Erbaa ile Amasya’nın Taşova ilçesinin bir bölümünü kapsayan bölgede siyanürle altın aranmasına izin verilmesinin ardından bölgede yaşayan halk sürece engel olmak için harekete geçti.
Taşova Çevre Platformu siyanür ile altın arama faaliyetinin durdurulması için topladığı 5 bin imzayı Amasya Valiliği’ne verdi.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova Çevre Platformu üyesi Av. Kemal Aytaç, Av. Selim Saray ve platform sözcüsü Ali Rıza Ağış’ın görüşme talebini kabul etmedi.
Valilik İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebi ile bir gecede Amasya ve ilçelerinde her türlü etkinliği yasakladı.
Çevre Platformu’nun 10 kişi ile Anıt Meydanı’nda basın açıklamasına izin verilmedi.
Taşova Çevre Platformu üyelerinin siyanür ile altın aranacak köylerde halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları Amasya Valiliği’nin yasak kararına takıldı.
Avukat Kemal Aytaç “Yasaklar yüzünden çevremize, doğamıza bile sahip çıkamıyoruz. İki hafta önce birileri kapalı alanda insanlar üs üste parti kongresi yaptı. Yasak yok. 10 kişi ile basın açıklaması yapmamız yasak. Bu nasıl demokrasi. Ferman valinin köyler bizimdir. Dağlar, ovalar bizimdir, biz sonuna kadar sahip çıkacağız. Hiçbir güç bizim ormanlarımıza, sularımıza, yaşam alanlarımıza dokunacak etkinliklere karşı koymamızı, memleketimizi savunmamızı engelleyemez. Halkın valisi olmak zordur, meşakkatlidir, cesaret ister” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı
- 'İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden açıklama
- Muharrem İnce'nin kuracağı partiye mi geçiyorlar?
- İktidarın atadığı 71 rektör 0, Ayşe Buğra 5776
- Koca'dan ''tedbirler kalkacak mı?'' sorusuna yanıt
- Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- 'Baş imam'ın hedefi laiklik: Fabrika ayarlarına dönülsün
- Davayı kazandılar, 700 yıllık kalenin varisi oldular
- Leyla Aydemir’in, cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
- Murat Ongun’dan Mahir Ünal’a: Size bir şey diyelim mi?
Video Haberler
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
- Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale
- İşsiz yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
- Korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
En Çok Okunan Haberler
- Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı
- 'İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden açıklama
- Muharrem İnce'nin kuracağı partiye mi geçiyorlar?
- İktidarın atadığı 71 rektör 0, Ayşe Buğra 5776
- Koca'dan ''tedbirler kalkacak mı?'' sorusuna yanıt
- Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- 'Baş imam'ın hedefi laiklik: Fabrika ayarlarına dönülsün
- Davayı kazandılar, 700 yıllık kalenin varisi oldular
- Leyla Aydemir’in, cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
- Murat Ongun’dan Mahir Ünal’a: Size bir şey diyelim mi?