Tokat’ın Reşadiye ilçesinde AKP’li belediye başkanına evinde aşı

23 Şubat 2021 Salı, 17:27

Reşadiye'de birçok yaşlı yurttaş, devlet hastanesine ve aile hekimlerine giderek aşı yaptırırken AKP’li Başkan Yılmaz’ın aşı sırası gelmediği halde sağlık ekiplerinin villasının bahçesinde aşı yapması ilçede gündem oldu.



Daha önce Reşadiye’nin dışında bahçesine özel cami ve villa yaptırmasıyla gündeme gelen Başkan Yılmaz’a aşısı villasının bahçesinde yapıldı.

Başkan Yılmaz’ın tepkiler üzerine, “Köye giden ekipler geçerken bana da aşı yaptı” ifadeleriyle kendini savunduğu belirtildi.

HIZLI YÜKSELİŞ

1965 doğumlu olan Başkan Yılmaz Tokat’ın Zile İlçesi İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra Karadeniz Bölgesinde çeşitli il ve köylerde on sekiz yıl imamlık yaptıktan sonra 2004 yılında AKP’den Bozçalı Belediye başkanı seçildi ve iki dönem başkanlık yaptı. 2014 yılında Reşadiye İl Özel İdare Müdürlüğüne atandı ve 2019 yerel seçimlerinde AKP’den Reşadiye Belediye Başkanı seçildi. İl Özel İdare Müdürlüğü görev sürecinde Reşadiye’nin dışında büyük bir villa ve bahçesine özel cami yaptırmasıyla gündeme gelmişti.