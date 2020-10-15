Tokatspor - Erbaaspor: 1-2
Ziraat Türkiye Kupası 1’inci Tur eleme karşılaşmasında Tokatspor sahasında Erbaaspor’a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.
STAT: Gaziosmanpaşa
HAKEMLER: Adem Cinek (xxx), Metin Yalçın (xxx), Buğracan Semercioğlu (xxx)
TOKATSPOR: Nailcan (xx)- Berkcan (xx), Ali Kemal (xxx), Abdulbaki (xx) (Dk. 46 Abdul Aziz xx), Ahmet (xx) (Dk. 90 Mert), Furkan (xx), Eray (xx) (Dk. 46 Eser xx), Kağan (xx), Sabrican (xx), Deniz (xx) (Dk. 46 Mustafa xx), Mehmet (xx) (Dk. 74 Bayram xx)
ERBAASPOR: Taylan (xxx)- Fikret (xx), Barış (xxx) (Dk. 74 Rıdvan xx), Emre (xx), Yağız (xx) (Dk. 82 Furkan xx), Canberk (xxx), Oğuzhan (xx) (Dk. 26 Furkan xx), Yusuf (xx) (Dk. 83 Emirhan), Burak (xx), Talha (xx), Ertuğrul (xx),
GOLLER: Dk. 64 Ali Kemal (Tokatspor) - Dk. 34 Canberk, Dk. 45 Barış (Erbaaspor)
SARI KARTLAR: Sabrican, Mustafa, Ahmet (Tokatspor) - Furkan, Burak, Taylan, Emre (Erbaaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 78 Fikret (Erbaaspor)
Ziraat Türkiye Kupası 1’inci Tur eleme karşılaşmasında Tokatspor sahasında Erbaaspor’a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.
34üncü dakikada Erbaaspor öne geçti. Gelişen konuk ekip atağında Canberk’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
45’inci dakikada konuk ekip farkı 2’ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Barış’ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
67’nci dakikada Tokatspor farkı 1’e indirdi. Ali Kemal’in kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu: 1-2.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve deplasmanda Tokatspor’u 2-1 mağlup eden Erbaaspor, bir üst tura yükseldi.
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