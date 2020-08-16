Tokat'ta 1 köy, karantinaya alındı
Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Derebaşı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Zile ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Derebaşı köyü için Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantina kararı alındı.
Zile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemize bağlı Derebaşı köyünde 15.08.2020 tarihinden itibaren 14 gün süre ile karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.
Video Haberler
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!
- Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga
- Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
- Caminin duvarına işeme diye uyardı, başında şişe kırıldı
- Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci dövdüler!
- YSS köprüsü çıkışında kaza: 1 ölü, 4 yaralı
- Mucize kurtuluş kamerada