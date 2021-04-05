Tokat’ta 30 kişinin adının karıştığı çocuk istismarı iddiası Meclis gündeminde

05 Nisan 2021 Pazartesi, 16:20

HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, aralarında Tokat Belediye Başkan yardımcılarının da aralarında olduğu yaklaşık 30 kişinin 14 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Günay'ın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde, "Tokat Belediye Başkan yardımcılarının da aralarında olduğu yaklaşık 30 kişinin 14 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismar uyguladıkları iddiası basına yansımıştır. Yapılan açıklamalarda, söz konusu istismarın 2018 yılında gerçekleştiği, istismara maruz bırakılan kız çocuğunun şikayetini geri çekmeye zorlandığı, soruşturmayı yürüten savcının ise, Mardin’e sürüldüğü belirtilmiştir" denildi.

Günay, konuyla ilgili Bakan Selçuk’a şu soruları yöneltti:

"- Tokat Belediye Başkan yardımcılarının da aralarında olduğu yaklaşık 30 kişinin 14 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismar uyguladıkları iddiası doğru mudur?

- 2018 yılında gerçekleştiği ve çocuğun şikayette de bulunduğu iddia edilen bu istismar olayı 2018 yılında Bakanlığınıza intikal etmiş midir? İstismara maruz bırakılan kız çocuğunun şikayetini geri çekmeye zorlandığı, soruşturmayı yürüten savcının ise Mardin’e sürüldüğü iddiası doğru mudur?

- Çocuğun şikayetini geri çektiren kişiler hakkında cezai bir yaptırım uygulanacak mıdır?

- Basına yansıyan tüm bu istismar iddiaları ile ilgili Bakanlık olarak herhangi bir açıklama yapacak mısınız?

- 2018- 2021 yılları arasında kaç çocuk cinsel istismara uğramıştır?

- Cinsel istismara uğrayan çocuklar sorununun araştırılması, çocuk hak ve özgürlüklerini esas alan korunma odaklı bütüncül çözümlerin tartışılması ve önleyici mekanizmaların geliştirilmesi amacıyla Bakanlığınızın ilgili diğer Bakanlıklarla işbirliği içerisinde çalışmaları mevcut mudur?”