Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nden Erdoğan'a çağrı: “Fesih kararı iptal edilsin”
Çocuk İstismarı ve İhmali ile Mücadele Derneği (ÇİP), AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından feshedilen İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin bir kamuoyu açıklaması yayımladı. Dernek, Erdoğan’a ‘fesih kararı iptal edilsin’ çağrısında bulundu.
Türkiye’nin bir gecede, AKP Genel
Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla İstanbul
Sözleşmesi’nden çekilmesine tepkiler sürüyor. Karara ilişkin bir tepki de Çocuk
İstismarı ve İhmali ile Mücadele Derneği’nden (ÇİP) geldi. Konuyla ilgili
olarak kamuoyu açıklaması yayımlayan dernek, Erdoğan’a çağrıda bulundu. Açıklamada
fesih kararının, Anayasanın 41’nci maddesinde yer alan ‘Devlet, her türlü
istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır’ ifadesiyle
bağdaşmadığı belirtilirken, kararın yeniden gözden geçirilerek iptal edilmesi
istendi.
Çocuk İstismarı ve İhmali ile
Mücadele Derneği (ÇİP) tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:
“Sevgili Çocuk Dostları,
19 Mart 2021 tarihli
Cumhurbaşkanı kararı ile feshedilen “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” iç
hukukumuzda 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun maddelerince düzenlenmiştir.
Çocuğun her türlü istismarının
önlenmesi adına mücadele veren bir sivil toplum kuruluşu olarak ilgili kanunun
çocukla ilgili maddeleri hukuki alandaki çalışmalarımıza zemin oluşturmuştur.
Bu maddelerde özetle; cinsiyeti
ne olursa olsun tüm çocukların, ev içi şiddetin mağduru olabildiklerine vurgu
yapmaktadır. Çocukların mağdur olarak nitelendirilmeleri için, şiddetten
doğrudan etkilenmeleri gerekmemektedir, ev içerisinde gerçekleşen şiddete tanık
olmak da çocukların mağdur kabul edilmeleri için yeterlidir. Anne babalar veya
diğer aile üyelerinin karıştıkları fiziksel, cinsel veya psikolojik şiddete ve
istismara tanık olmak, çocuklar üzerinde ciddi etkiler yaratmaktadır. Bu
tanıklık, korku yaratmakta, travmaya neden olmakta ve çocuk gelişimini olumsuz
etkilemektedir. Sözleşme, kız çocuklarının ise, ev içi şiddet dışında, cinsel
taciz, cinsel saldırı, zorla evlendirme, sözde “namus” adına işlenen suçlara ve
kadın sünneti gibi ciddi şiddet türlerine sıklıkla maruz kalabildiğine, erkeklerden
daha fazla oranda toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalabildiklerine
vurgu yapmaktadır.
“KARAR, ANAYASANIN 41. MADDESİ İLE BAĞDAŞMIYOR”
Derneğimiz çocuk istismarını,
“ÇOCUĞUN BEDENSEL VE RUHSAL SAĞLIĞINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN HER TÜRLÜ TUTUM
VE DAVRANIŞ, EYLEM YA DA EYLEMSİZLİK ÇOCUK İSTİSMARIDIR” olarak tanımlar. Bu
tanım kapsamında çocuğa yönelik her türlü şiddete karşı mücadele vermek de
derneğimizin asli görevlerindendir.
Anayasamızın 41’nci maddesinde yazan “Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.” ifadesiyle bağdaşmayan fesih kararının yeniden gözden geçirilerek iptal edilmesini Cumhurbaşkanlığı makamından arz ve talep ederiz.”
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