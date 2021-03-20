Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nden Erdoğan'a çağrı: “Fesih kararı iptal edilsin”

20 Mart 2021 Cumartesi, 16:56

Türkiye’nin bir gecede, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine tepkiler sürüyor. Karara ilişkin bir tepki de Çocuk İstismarı ve İhmali ile Mücadele Derneği’nden (ÇİP) geldi. Konuyla ilgili olarak kamuoyu açıklaması yayımlayan dernek, Erdoğan’a çağrıda bulundu. Açıklamada fesih kararının, Anayasanın 41’nci maddesinde yer alan ‘Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır’ ifadesiyle bağdaşmadığı belirtilirken, kararın yeniden gözden geçirilerek iptal edilmesi istendi.

Çocuk İstismarı ve İhmali ile Mücadele Derneği (ÇİP) tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Sevgili Çocuk Dostları,

19 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile feshedilen “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” iç hukukumuzda 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun maddelerince düzenlenmiştir.

Çocuğun her türlü istismarının önlenmesi adına mücadele veren bir sivil toplum kuruluşu olarak ilgili kanunun çocukla ilgili maddeleri hukuki alandaki çalışmalarımıza zemin oluşturmuştur.

Bu maddelerde özetle; cinsiyeti ne olursa olsun tüm çocukların, ev içi şiddetin mağduru olabildiklerine vurgu yapmaktadır. Çocukların mağdur olarak nitelendirilmeleri için, şiddetten doğrudan etkilenmeleri gerekmemektedir, ev içerisinde gerçekleşen şiddete tanık olmak da çocukların mağdur kabul edilmeleri için yeterlidir. Anne babalar veya diğer aile üyelerinin karıştıkları fiziksel, cinsel veya psikolojik şiddete ve istismara tanık olmak, çocuklar üzerinde ciddi etkiler yaratmaktadır. Bu tanıklık, korku yaratmakta, travmaya neden olmakta ve çocuk gelişimini olumsuz etkilemektedir. Sözleşme, kız çocuklarının ise, ev içi şiddet dışında, cinsel taciz, cinsel saldırı, zorla evlendirme, sözde “namus” adına işlenen suçlara ve kadın sünneti gibi ciddi şiddet türlerine sıklıkla maruz kalabildiğine, erkeklerden daha fazla oranda toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalabildiklerine vurgu yapmaktadır.

“KARAR, ANAYASANIN 41. MADDESİ İLE BAĞDAŞMIYOR”

Derneğimiz çocuk istismarını, “ÇOCUĞUN BEDENSEL VE RUHSAL SAĞLIĞINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN HER TÜRLÜ TUTUM VE DAVRANIŞ, EYLEM YA DA EYLEMSİZLİK ÇOCUK İSTİSMARIDIR” olarak tanımlar. Bu tanım kapsamında çocuğa yönelik her türlü şiddete karşı mücadele vermek de derneğimizin asli görevlerindendir.

Anayasamızın 41’nci maddesinde yazan “Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.” ifadesiyle bağdaşmayan fesih kararının yeniden gözden geçirilerek iptal edilmesini Cumhurbaşkanlığı makamından arz ve talep ederiz.”