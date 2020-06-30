Tokat'ta cenazeye ve nişana katılan 75 kişide koronavirüs tespit edildi

30 Haziran 2020 Salı, 17:52



Kent merkezine bağlı Ulaş köyü Keller mezrasında, geçen hafta düzenlenen cenaze törenine katılan bir kişi de koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine törene katılanlara Covid -19 testi yapıldı. 60 kişinin testi pozitif çıktı.

Geçen pazar günü ise Pazar ilçesinde, aile arasında düzenlenen nişan törenine katılan 15 kişi de koronavirüs tespit edildi.

Cenaze ile nişan törenlerine katıldıktan sonra testleri pozitif çıkan 75 kişi, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Filyasyon ekiplerinin temaslıların tespiti yönünde çalışmaları sürerken, kentte daha önce İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti.

Tokat Valisi Ozan Balcı, "Maskenin takılması lazım. Sosyal mesafeye uyulması lazım. Hijyen kurallarına uyulması lazım" diye konuştu.

